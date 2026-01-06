Williams Umumkan Tanggal Peluncuran Livery F1 2026

Tim F1 Williams telah mengumumkan tanggal peluncuran livery 2026 mereka, sekaligus desain khusus untuk tes yang dipilih langsung oleh penggemar.

Saat Formula 1 bersiap untuk tes pra-musim yang dimulai pada akhir Januari, semua tim kecuali McLaren telah mengungkapkan rencana peluncuran livery mereka.

Williams akan meluncurkan mobil 2026 mereka, FW48, pada tanggal 3 Februari saat mereka akan memulai musim pertama mereka sebagai Atlassian Williams F1.

Tim tersebut juga akan menggunakan corak khusus untuk tes Barcelona pada akhir Januari, yang dipilih oleh para penggemar.

Mempertahankan duet pembalap Alex Albon dan Carlos Sainz, Williams berharap menjaga tren dari musim 2025, di mana mereka bertengger di posisi lima klasemen konstruktor dengan dua podium di Azerbaijan dan Qatar.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Skuat Grove menutup musim 2025 dengan 137 poin, catatan poin terbaik mereka sejak 2016, setelah hanya mengumpulkan 17 poin dari tahun sebelumnya.

Dalam pernyataan singkat dari tim, mereka mengatakan: “Pada tanggal 3 Februari, kami akan mengungkapkan livery mencolok yang akan digunakan selama musim 2026, seiring dengan duet pembalap tangguh Alex Albon dan Carlos Sainz yang melanjutkan misi untuk kembali ke barisan depan grid.

“Peraturan baru F1 berarti mobil 2026 sepenuhnya baru – lebih pendek, lebih ringan, dan dirancang untuk balapan yang lebih ketat.

“Perubahan regulasi terbesar dalam satu generasi ini adalah kesempatan untuk memulai kembali, dan Williams telah mempersiapkannya sebagai langkah selanjutnya dalam perjalanan tim untuk kembali bersaing memperebutkan gelar juara.

“Tim memasuki tahun 2026 dengan momentum yang sangat besar, setelah menikmati musim tersuksesnya dalam sembilan tahun terakhir pada tahun 2025.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Williams finis di posisi kelima dalam kejuaraan konstruktor dengan 137 poin, mengamankan podium di Baku dan Qatar, dan membawa pulang podium sprint pertamanya di Austin.”

Mercedes mengumumkan pada hari Senin bahwa peluncuran model 2026 mereka akan berlangsung pada tanggal 22 Januari dengan merilis gambar render mobil-mobil baru mereka, sebelum mengadakan acara tatap muka pada tanggal 2 Februari.