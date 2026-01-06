Mercedes Ungkap Rencana Peluncuran Mobil F1 2026 Mereka

Mercedes telah mengumumkan rencana peluncuran mobil F1 2026, dengan tampilan perdana akan dilakukan pada akhir Januari menjelang tes pra-musim pertama.

Musim 2026 akan menandai era baru di Formula 1 dengan perubahan radikal pada regulasi teknis, yang meliputi sasis dan Power Unit.

Dengan perubahan besar tersebut, tes pra-musim digelar lebih awal pada tahun 2026, dengan uji coba pembuka tahun ini akan berlangsung secara tertutup di Barcelona pada tanggal 26-30 Januari.

Dengan ini, tim juga akan meluncurkan livery 2026 mereka dalam waktu dekat.

Salah satunya Mercedes, yang akan mengungkap W17 mereka pada tangagal 22 Januari, meski itu hanya berupa render.

Event peluncurannya sendiri akan digelar pada tanggal 2 Februari, beberapa hari setelah tes Barcelona.

The Silver Arrows akan menjadi tim keempat yang meluncurkan mobil 2026 mereka, dengan Red Bull dan Racing Bulls akan menggelar acara bersamadi Michigan pada tanggal 15 Januari, disusul Audi lima hari berselang.

Sementara itu, Honda akan mengadakan peluncuran Power Unit pada 20 Januari menjelang kolaborasi dengan Aston Martin, yang akan memamerkan mobilnya pada 9 Februari.

Musim 2026 akan menjadi musim ke-17 Mercedes sejak bergabung dengan grid menggantikan Brawn GP pada tahun 2010.

Mereka menikmati musim 2025 yang solid, finis kedua di kejuaraan konstruktor, di mana George Russell berada di urutan keempat dalam peringkat pembalap dengan dua kemenangan.

Musim lalu adalah musim pertama dalam dua tahun Mercedes finis di tiga besar klasemen konstruktor.

Mereka akan tetap menurunkan Russell dan Andrea Kimi Antonelli, dalam upaya untuk kembali memantapkan posisinya sebagai penantang gelar juara.

Pabrikan Jerman ini juga berharap untuk bangkit dari kesulitan era Ground Effect, merosot dari posisi pertama di klasemen konstruktor menjadi ketiga pada tahun 2022 dan finis keempat pada tahun 2024, menandai finis terburuknya sejak 2012.

Alpine, Ferrari, dan Haas akan meluncurkan mobil 2026 mereka pada 23 Januari, sementara pendatang baru Cadillac akan melakukannya pada 8 Februari selama Super Bowl.

Tes pra-musim akan berlanjut di Bahrain pada 11-13 Februari, dengan uji coba terakhir pada 18-20 Februari di sirkuit yang sama.

Musim 2026 akan dimulai di Australia pada 6-8 Maret.