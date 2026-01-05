Red Bull Izinkan Ahli Strateginya pindah ke McLaren Lebih Awal

Ahli Strategi Red Bull F1, Will Courtenay, telah mendapatkan lampu hijau untuk bergabung dengan McLaren sebagai Direktur Olahraga lebih awal dari yang direncanakan.

McLaren mengumumkan pada tahun 2024 bahwa mereka telah mengontrak Courtenay, meskipun ia tidak dapat keluar dari kontraknya saat ini dengan Red Bull sebagai Head of Strategy.

Rencana awalnya adalah Courtenay menyelesaikan sisa kontraknya dengan cuti hingga pertengahan tahun 2026, setelah itu ia dapat memulai sebagai direktur olahraga di McLaren.

Namun, menjelang uji coba pramusim pertama musim 2026 pada akhir Januari, Courtenay mengumumkan di LinkedIn bahwa ia kini telah memulai perannya di McLaren.

“Saya senang berbagi bahwa saya memulai posisi baru sebagai Direktur Olahraga di McLaren Racing,” tulisnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Setelah 22 tahun di Red Bull Racing, 15 tahun terakhir sebagai kepala strategi balap di sana, saya senang mengatakan bahwa saya sekarang memulai tantangan baru, bergabung dengan Tim Formula 1 McLaren Racing sebagai direktur olahraga.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang bekerja dengan saya di Red Bull.

“Saya mendapatkan banyak teman baik di sana, dan saya harap saya masih akan bertemu banyak dari Anda di paddock. Itu adalah dua dekade lebih yang luar biasa.

“Namun sekarang saya menantikan untuk beradaptasi dengan peran dan tim baru saya, dan mudah-mudahan mendapatkan lebih banyak teman baru, sambil saya melakukan yang terbaik untuk membantu McLaren melanjutkan kesuksesannya baru-baru ini di tahun-tahun mendatang.”

Masa kerja Courtenay di Red Bull menghasilkan empat gelar juara bersama Sebastian Vettel antara tahun 2010 dan 2013, dan empat gelar juara lagi bersama Max Verstappen antara tahun 2021 dan 2024.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Courtenay jadi figur senior terbaru yang pergi dari Milton Kenyesmenyusul kepergian Christian Horner sebagai Team Principal di pertengahan tahun 2025.

Red Bull juga kehilangan desainer legendaris Adrian Newey ke Aston Martin pada tahun 2025, sementara Helmut Marko pensiun di akhir musim lalu.

Teknisi balap Verstappen, Gianpiero Lambiase, juga dikaitkan dengan peran di Williams dan Aston Martin.