Cadillac F1 Umumkan Zhou Guanyu sebagai Pembalap Cadangan

Tim Formula 1 Cadillac telah mengumumkan perekrutan mantan pembalap Alfa Romeo dan pembalap uji Ferrari, Zhou Guanyu, sebagai pembalap cadangan resmi untuk musim debut mereka di tahun 2026.

F1 menyambut tim ke-11 musim ini saat pabrikan mobil Amerika, Cadillac, melakukan debutnya dengan duet pembalap berpengalaman Valtteri Bottas dan Sergio Perez.

Menjelang uji coba pertama musim 2026, Cadillac mengumumkan bahwa Zhou Guanyu akan bergabung dengan tim sebagai pembalap cadangan.

Pembalap Tiongkok ini berkompetisi di F1 bersama Sauber antara tahun 2022 dan 2024, meraih hasil terbaik kedelapan dalam dua kesempatan, dan sebelumnya merupakan rekan satu tim Bottas.

Tahun lalu, ia berperan sebagai pemain cadangan di Ferrari.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Cadillac akan menggunakan mesin dan girboks Ferrari pada tahun 2026, dengan tim tersebut berharap pengalaman Zhou dengan Power Unit Scuderia akan membantu mereka.

Ia berkata: “Saya senang bergabung dengan Tim Formula 1 Cadillac sebagai Pembalap Cadangan menjelang debutnya di Formula 1.

“Ini adalah salah satu proyek baru terbesar dan paling menarik yang pernah ada dalam olahraga ini.

“Saya telah bekerja dengan Graeme [Lowdon] dan Valtteri [Bottas] selama bertahun-tahun dalam berbagai kapasitas, jadi bergabung dengan tim ini terasa seperti bergabung kembali dengan keluarga.

“Dengan pengalaman yang saya miliki baru-baru ini di lintasan dan dalam pengembangan mobil di luar lintasan, saya tahu saya dapat memberikan nilai tambah yang besar bagi Tim Formula 1 Cadillac, dan saya berharap dapat mendukung mereka dengan cara terbaik yang saya bisa.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Bos tim Greame Lowdon menambahkan: “Proses kami untuk memilih Pembalap Cadangan sama telitinya dengan pencarian pembalap utama kami.

“Kami menginginkan kandidat yang memiliki pengalaman balap F1 baru-baru ini, siap bekerja keras sebagai bagian dari tim, dan memahami tantangan pengembangan mobil sepanjang musim.

“Zhou sangat cocok. Dia akan menjadi aset yang hebat bagi kami saat kami balapan pada tahun 2026, dan kami berharap dia menjadi bagian integral dari tim kami.”

Bintang IndyCar Colton Herta juga akan bertindak sebagai pembalap uji untuk Cadillac pada tahun 2026, saat ia menjalani kampanye di Formula 2 bersama Hitech di samping tugasnya di F1.