Dorongan "Sangat Kuat" di Balik Musim Terbaik Williams dalam Satu Dekade

Untuk pertama kalinya sejak 2016, Williams melampaui angka 100 poin dalam klasemen konstruktor tahun lalu saat mengakhiri musim di posisi kelima dengan 137 poin.

Pada tahun 2024, mereka hanya berhasil mengumpulkan 17 poin, sementara tahun sebelumnya mereka mengumpulkan 28 poin.

Williams memulai tahun 2025 dengan kuat, dengan Alex Albon finis kelima di Grand Prix Australia, sementara Carlos Sainz meraih podium di Azerbaijan dan Qatar di akhir tahun.

Selain membuat langkah signifikan dengan mobil, Albon memuji suasana yang diciptakan oleh bos tim James Vowles atas performa Williams di tahun 2025.

“Rasanya ada keterbukaan yang nyata di dalam tim kami sekarang, kemauan untuk belajar, untuk meningkatkan diri,” kata Albon kepada situs web resmi F1.

“Tidak ada ego di dalam tim juga. Saya tidak bisa berbicara untuk tim lain, tetapi saya pikir itu adalah hal yang sangat kuat untuk dimiliki.

“Ini positif, energinya luar biasa, dan itulah yang benar-benar mendorong tim ini maju.”

Paruh pertama musim Albon tetap kuat setelah finis lima besar di Australia, meskipun ia gagal mencetak poin di delapan putaran terakhir.

Mengenai tahun 2025, ia berkata: “Saya merasa masih menjalani tahun yang luar biasa untuk sebagian besar waktu.

“Rasanya ini bukan hasil instan, ini hasil kerja keras selama empat tahun, finis lima besar ini, dan ini menunjukkan tanda-tanda bahwa kami akan menjadi tim papan atas. Masih banyak tahun lagi di depan kita.

“Saya pikir selisih antara peringkat 10 besar dan 5 besar lebih kecil daripada selisih antara peringkat 5 besar dan 1 besar dalam hal performa dan posisi yang ingin kita capai, tetapi saya sangat bangga dengan tim, bangga dengan diri saya sendiri, dan siap untuk tahun depan.”