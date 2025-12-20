Ferrari Menimbang Pengantian Race Engineer Hamilton untuk 2026

Ferrari menolak tidak menutup kemungkinan Lewis Hamilton mengganti Race Engineer-nya untuk musim F1 2026.

Hubungan antara Riccardo Adami dan Hamilton beberapa kali menjadi sorotan sepanjang musim pertama sang juara dunia tujuh kali yang sulit di Ferrari.

Terjadi beberapa interaksi canggung antara keduanya, yang memunculkan anggapan bahwa Hamilton dan Adami gagal membangun chemistry selama musim 2025.

Hamilton menjalani musim debut yang mengecewakan bersama Ferrari, finis di posisi keenam dalam klasemen pembalap dan tertinggal hampir 100 poin dari rekan setimnya, Charles Leclerc, saat ia mengalami tahun tanpa podium pertamanya di F1.

Team Principal Ferrari, Fred Vasseur, mengakui bahwa Scuderia sedang menimbang perubahan apa yang bisa dibuat untuk membantu Hamilton menjelang musim keduanya bersama tim Italia tersebut.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Kita perlu meningkatkan kolaborasi kita. Dia perlu mencoba untuk mendapatkan lebih banyak dari mobil yang dimilikinya. Setiap detail penting,” kata Vasseur kepada publikasi Italia, Corriere Della Sera.

“Ini juga tentang saling memahami dengan lebih baik. Kami saling mengenal lebih baik di sisi lain garasi [Leclerc] karena mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan Lewis. Saya juga perlu memahami apa yang diinginkannya.”

Ketika ditanya spesifik apakah Adami akan tetap menjadi Race Engineer Hamilton, Vasseur menjawab: “Kami sedang mengevaluasi semua opsi.”

Hamilton dan Ferrari harus meningkat

Vasseur mengakui bahwa ia meremehkan tantangan yang dihadapi Hamilton pada tahun 2025, tetapi menegaskan bahwa peningkatan perlu datang dari kedua belah pihak musim depan.

"Saya pikir itu sulit bagi Lewis, dan mungkin itu kata yang terlalu kecil, tetapi itu sulit karena setelah 20 tahun - saya katakan 20 tahun karena bagi saya McLaren adalah McLaren-Mercedes dan kemudian Mercedes - dia menghabiskan 20 tahun bersama Mercedes, itu adalah perubahan besar," Vasseur mengakui.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya pribadi meremehkan langkah tersebut. Bukan berarti kami melakukan lebih buruk atau lebih baik, tetapi kami hanya melakukan hal yang berbeda."

"Ini bukan hanya tentang makanan atau cuaca, tetapi setiap perangkat lunak berbeda, setiap komponen berbeda, orang-orang di sekitarnya juga berbeda, dan jika Anda tidak menguasai semuanya, Anda akan kehilangan beberapa ratusan detik, dan hari ini dengan kondisi yang ada, saya rasa di Abu Dhabi pada Q2, selisih waktu antara P5 dan P15 hanya sepersepuluh detik.

"Kami tidak sepenuhnya mengendalikan setiap detail dan paket, dan kami sedikit kehilangan arah musim ini."

Vasseur menambahkan: "Saya pikir itu harus datang dari mana saja. Saya pikir pola pikir tim dan pola pikir pembalap haruslah bahwa mari kita coba melakukan pekerjaan yang lebih baik di mana-mana.

"Bukannya jika ada sesuatu yang berjalan dengan baik dan sisanya berjalan salah. Pada akhirnya, kita harus meningkatkan diri.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Kita harus meningkatkan kolaborasi dengan Lewis. Kita harus meningkatkan tim. Dia mungkin harus meningkatkan bagaimana dia mendapatkan hasil terbaik dari mobil yang dimilikinya.

"Bukannya ketika Anda tertinggal tiga persepuluh detik dari seseorang, bukan berarti mereka memiliki solusi ajaib atau mereka memiliki komponen di mobil yang tiga persepuluh detik lebih cepat.

"Seringkali, ada 10 poin di mana Anda tertinggal tiga per seratus detik. Satu demi satu, kita harus mengatasi setiap poin."