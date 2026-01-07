Red Bull Menantikan Kejutan Isack Hadjar di Musim 2026

Bos tim Formula 1 Red Bull, Laurent Mekies, ingin Isack Hadjar "terus memberikan kejutan" saat menjadi rekan satu tim Max Verstappen pada tahun 2026.

Pembalap Prancis itu melakukan debutnya di F1 musim lalu bersama tim Racing Bulls dan tampil mengesankan sepanjang 24 putaran.

Hadjar mencetak poin F1 pada putaran ketiganya di Jepang dengan finis kedelapan, dan meraih hasil terbaik P6 di Monaco pada paruh awal musim.

Ia meraih podium pertamanya di Zandvoort setelah jeda musim panas dan finis di posisi ke-12 klasemen pembalap, dua posisi di depan rekan setimnya, Liam Lawson.

Performa apiknya bersama Racing Bulls membuatnya naik ke tim utama Red Bull, menggantikan Yuki Tsunoda yang berada di posisi ke-17 klasemen musim lalu.

Musim debut yang "luar biasa"

Promosi ke Red Bull dianggap sebagai 'piala beracun' dalam beberapa tahun terakhir, di mana Lawson dan Tsunoda kesulitan untuk menemukan performanya di tim utama.

Dalam percakapan dengan situs web resmi F1, Mekies telah meredam ekspektasi hasil, dan sebaliknya menginginkan Hadjar "terus memberikan kejutan" seperti yang dilakukannya pada tahun 2025.

“Isack telah menjalani musim pertama yang luar biasa,” kata Mekies. “Tidak diragukan lagi bahwa dari segi titik awal – jadi dari mana dia memulai pada bulan Januari – titik awalnya sangat luar biasa.

“Kemudian kami sangat percaya bukan hanya pada bakat mentah, tetapi juga pada kemampuan para pembalap untuk berkembang.

“Kami telah melihat begitu banyak juara berkembang selama bertahun-tahun, melakukan hal-hal yang belum pernah mereka lakukan di dalam mobil beberapa balapan sebelumnya.

“Kami juga melihat hal itu pada Isack tahun ini. Kami telah melihatnya melakukan hal-hal di dalam mobil yang tidak dia lakukan tiga balapan sebelumnya.”

Ia menambahkan: “Kami ingin dia terus berada di jalur itu. Kami tidak melihatnya sebagai titik akhir.

“Kami melihatnya sebagai awal baru baginya untuk terus berkembang, terus membuat kami terkesan, terus mengejutkan kami.

“Dan Anda akan mengharapkan itu di tahun kedua. Anda akan mengharapkan itu di tahun ketiga, mungkin di tahun keempat. Jadi itulah sedikit perjalanan kita bersama.”