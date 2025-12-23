Keunggulan Potensial Mercedes atas Rival di F1 2026 Dijelaskan

Menurut analis strategi Sky Sports, Bernie Collins, Mercedes berpotensi memiliki keunggulan krusial di F1 2026.

Silver Arrows telah dianggap sebagai favorit awal dalam perubahan regulasi F1 yang akan memperkenalkan regulasi Power Unit dan aero baru pada tahun 2026.

Mercedes berhasil membangun dinasti pada sera mesin V6 Hibrida diperkenalkan pada tahun 2014, memenangkan delapan gelar juara konstruktor beruntun - yang belum pernah terjadi sebelumnya - dan tujuh gelar pembalap antara 2014-2021.

Collins yakin tim-tim yang memakai mesin Mercedes kemungkinan akan naik ke puncak, menyoroti keunggulan utama yang akan dimiliki Mercedes dibandingkan produsen Power Unit (PU) lainnya.

"Saya pikir status quo akan berubah di antara tim-tim karena saya pikir yang akan menentukan adalah siapa yang berhasil membuat mesin yang tepat dan siapa yang gagal," kata Collins kepada acara Sky Sports F1.

"Saya pikir persepsinya adalah tim-tim yang menggunakan mesin Mercedes akan naik ke puncak. Tapi kita tidak tahu. Kita belum membandingkan mereka satu sama lain.

"Tetapi setidaknya, mereka memasok mesin ke tiga tim, jadi mereka akan belajar jauh lebih cepat daripada Honda, yang hanya memasok satu tim."

Baru-baru ini ditanya tentang label sebagai favorit di 2026, bos Mercedes, Toto Wolff, mengatakan kepada podcast F1 Beyond The Grid: “Tidak pernah percaya diri. Kami adalah orang-orang yang selalu melihat sisi negatif, tidak pernah sisi positif.

“Semuanya dimulai dari musuh di dalam rumah. McLaren telah menjadi tim yang lebih baik tahun ini dengan unit daya Mercedes, jadi jika Power Unit tersebut lebih unggul, yang tidak pernah kami rasa berhak untuk katakan, maka Anda harus mengalahkan Williams, McLaren, dan Alpine.

“Sebenarnya, beberapa dari mereka akan memiliki lebih banyak waktu pengembangan di terowongan angin karena mereka tidak berada di posisi yang baik dalam kejuaraan konstruktor. Beberapa akan datang dengan inovasi yang mungkin belum kami lihat, dan sebagainya.

“Jadi, Anda tidak bisa menganggap enteng apa pun, bahkan jika unit daya Mercedes adalah yang terkuat. Selain itu, desas-desus ini selalu berbahaya karena seseorang, di suatu tempat di tim lain, atau produsen unit daya lain, atau pemasok bahan bakar, akan berpikir ‘kami ingin menempatkan kalian dalam posisi favorit, tetapi kami akan datang’.

“Itulah mengapa kami tidak terbawa oleh gosip apa pun yang dibicarakan di salon rambut.”

Tantangan besar untuk Cadillac

Collins juga menguraikan tantangan besar yang dihadapi Cadillac hanya untuk bersiap menghadapi balapan pertama musim 2026.

"Cadillac akan menghadapi kesulitan, saya rasa, untuk membentuk tim baru, mengumpulkan semua orang, dan menempatkan mobil di grid," tambahnya.

"Seperti yang pernah terjadi sebelumnya pada [2016]. Haas bergabung di grid, dan saya ingat saat itu, ketika saya bersama McLaren, berjalan ke lintasan pada Jumat pagi saat orang-orang Haas keluar dari lintasan untuk mandi sebelum kembali ke lintasan.

"Begitulah sulitnya mereka untuk menempatkan mobil baru di grid untuk Australia. Jadi, saya rasa bagi tim Cadillac, pekerjaan ini tidak boleh diremehkan. Jika mereka berhasil menempatkan mobil itu di grid di Australia, itu akan sangat bagus bagi mereka. Itu akan menjadi kemenangan dalam banyak hal."