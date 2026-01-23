Power Unit Ferrari "Sepenuhnya Legal" di Tengah Kontroversi Trik Mesin

Team Principal Cadillac F1 Greame Lowdon yakin bahwa Ferrari akan membuat "mesin yang sepenuhnya legal" di tengah kontroversi seputar Power Unit generasi baru.

F1 menghadapi kontroversi bahkan sebelum mobil mengaspal di 2026 saat kejuaraan menyongsong era baru dengan regulasi Power Unit dan Aerodinamika yang dirombak ulang.

Mercedes dan Red Bull diyakini telah menemukan celah untuk mengakali aturan batas rasio kompresi, dan dapat menjalankan Power Unit mereka dengan rasio yang lebih tinggi saat dijalankan.

Mercedes memasok mesin untuk empat dari 11 tim, sementara divisi Red Bull Powertrains yang baru telah memproduksi mesin untuk tim utama dan Racing Bulls.

Cadillac, tim yang akan memulai debutnya di F1 tahun ini, akan memakai Power Unit Ferrari untuk musim debut mereka di F1, bersama dengan tim Amerika lainnya, Haas.

Lowdon mengkonfirmasi bahwa ia senang karena tidak ada kekhawatiran mengenai legalitas Power Unit 2026 Ferrari.

"Yang membuat saya sangat yakin dan senang adalah kami memiliki mesin yang sepenuhnya legal," kata Lowdon kepada Sky Sports News ketika ditanya apakah ia khawatir bahwa celah yang diduga dapat memberikan keuntungan kepada para pesaing.

"Dengan mesin-mesin ini, pembakaran tidak diperbolehkan terjadi pada rasio kompresi di atas 16:1. Tanpa membahas terlalu banyak detail, kita tahu bahwa Ferrari telah sepenuhnya mengikuti aturan yang berlaku. Itu memberi kita banyak kepercayaan diri.

“Dalam hal performa, kami bekerja dan mendukung mitra unit daya kami secara maksimal. Kami sangat senang dengan hubungan ini.

“Saya tidak bisa berbicara tentang unit daya orang lain atau bagaimana mereka menafsirkan peraturan tersebut. Tetapi bagi saya, sangat jelas tertulis di atas kertas.

“Saya telah bekerja dengan Ferrari beberapa kali sebelumnya. Mereka adalah mitra yang hebat. Itu juga merupakan nama ikonik di Formula 1. Semua orang di tim itu juga adalah pembalap sejati, dan kami menyambut mereka ke dalam tim Formula 1 Cadillac juga.

"Mereka tidak hanya menyediakan unit daya bagi kami, tetapi juga memberikan dukungan teknis berupa orang-orang yang bergabung dengan tim. Sangat menyenangkan memiliki mereka di tim kami.

Sementara itu, Audi telah menyatakan kekhawatiran bahwa Mercedes dapat menikmati "selisih yang signifikan" di depan F1 jika mereka berhasil memanfaatkan aturan dengan trik unit daya.

“Jika itu benar, tentu saja itu adalah selisih yang signifikan dalam hal performa dan waktu putaran, dan itu akan membuat perbedaan ketika kita datang ke kompetisi,” kata kepala proyek Audi F1, Mattia Binotto, pada peluncuran tim pada hari Selasa.

Audi telah mengambil alih tim Sauber sebelumnya tetapi telah membangun unit daya baru mereka sendiri untuk siklus aturan F1.