F1 Gelar Rapat Darurat untuk Membahas Kontroversi Mesin 2026

FIA menggelar rapat dengan pabrikan F1 dan ahli teknis mesin pada hari Kamis (22/1) untuk membahas dugaan adanya celah yang dieksploitasi dari regulasi Power Unit 2026.

Mercedes dan Red Bull dirumorkan menemukan cara untuk menjalankan mesin mereka dalam rasio kompresi lebih tinggi dari 16:1, yang ditetapkan dalam regulasi.

Trik ini, yang diduga memanfaatkan ekspansi termal, berpotensi memberi kedua pabrikan keunggulan yang membuat Ferrari, Audi dan Honda geram.

Ketiga pabrikan mendesak FIA sebagai badan pengatur F1 memberikan kejelasan mengenai masalah ini dan pembicaraan direncanakan pada hari Kamis.

Bos Audi F1, Mattia Binotto, menyatakan kekhawatiran bahwa Mercedes dapat menikmati "selisih yang signifikan" di depan pada tahun 2026.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Direktur Teknis Audi, James Key, juga meminta FIA untuk membuat "keputusan yang tepat".

“Kita harus, seperti yang selalu kita lakukan, mempercayai FIA untuk membuat keputusan yang tepat di sini,” katanya pada acara peluncuran Audi 2026 di Berlin pada Selasa malam.

“Ini peraturan baru. Harus ada persaingan yang adil. Jika seseorang membuat diffuser yang cerdas dan Anda mengatakan itu bukan hal yang tepat untuk dilakukan, orang lain tidak boleh memilikinya, tetapi Anda dapat memilikinya selama sisa tahun ini.

“Itu tidak masuk akal. Kami tidak akan pernah menerima itu.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Audi have developed their own F1 engine

Meskipun ada desakan untuk segera mengubah aturan, solusi jangka pendek tidak diharapkan.

"Saya pikir jika itu semacam mengabaikan tujuan peraturan, maka itu harus dikendalikan dengan cara tertentu," tambah Key.

“Jadi kami percaya FIA akan melakukan itu, karena tidak ada yang ingin absen satu musim jika Anda memiliki keuntungan yang jelas yang tidak dapat Anda manfaatkan dalam unit daya yang telah dihomologasi.

"Jadi saya pikir bagi kami, mudah-mudahan, FIA akan membuat keputusan yang tepat.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Bagaimana 'trik mesin' itu bekerja?

Untuk musim F1 2026, rasio kompresi mesin pembakaran internal (ICE) ditekan dari18:1 menjadi 16:1.

Ini adalah area kunci karena jumlah kompresi berpengaruh pada tekanan campuran udara/bahan bakar dan proses pembakaran.

Mercedes dan Red Bull dianggap menemukan celah dalam rumusan peraturan 2026, yang menyatakan bahwa pengukuran tidak akan dilakukan selama siklus kerja.

Mercedes, yang memasok mesin untuk empat tim, dan Red Bull yang memasok mesin untuk mereka sendiri dan Racing Bulls, diduga telah menemukan cara untuk membuat mesin mereka legal dengan regulasi dalam kondisi stasioner, tapi dapat membuka rasio yang lebih tinggi saat beroperasi.

Diduga bahwa potensi peningkatan performa dari trik ini bisa mencapai 10-15 bhp, yang setara dengan sekitar 0,3-0,4 detik per putaran.

Article continues below ADVERTISEMENT