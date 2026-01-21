FOTO: Audi Perkenalkan Livery F1 Pertama Mereka

Setelah peluncuran kedua tim Red Bull dan Haas, Audi meluncurkan livery untuk musim debut mereka diF1 dalam sebuah acara peluncuran di Berlin, Selasa (20/1) sore.

Pabrikan Jerman, yang mengambil alih tim Sauber, akan menjalankan penantang 2026 mereka, R26 dengan skema warna titanium dan merah lava yang menampilkan sponsor utama tim, Revolut.

Meski Audi akan terus beroperasi terutama dari basis Hinwil Sauber, tim tersebut bergabung dengan F1 sebagai produsen unit daya baru untuk tahun 2026.

Susunan pembalap tetap tidak berubah untuk tahun 2026, dengan Nico Hulkenberg dan Gabriel Bortoleto berlanjut di bawah kepemimpinan Team Principal Jonathan Wheatley saat F1 memulai era barunya.

Audi telah memberikan mobil F1 baru mereka debutnya di trek, dengan skuad mengadakan hari syuting di Sirkuit Barcelona-Catalunya awal bulan ini.

R26 kembali mengaspal di Barcelona pada tes privat F1 minggu depan sebelum memasuki trek di depan umum untuk pertama kalinya pada dua minggu tes pra-musim di Bahrain pada pertengahan Februari.

Audi kemudian akan melakukan debut F1 mereka di Grand Prix Australia pembuka musim pada 8 Maret.

Ambisi pertarungan gelar di 2030

A side-on view of the R26

Audi telah menjelaskan bahwa mereka tidak memasuki F1 hanya sebagai pelengkap grid.

Meski sadar dengan skala tantangan di depan mereka, mengambil alih tim yang finis kesembilan dalam kejuaraan konstruktor 2025, Audi telah menetapkan tujuan yang jelas untuk berada dalam posisi untuk memperebutkan gelar pada tahun 2030.

"Hari ini menandai lebih dari sekadar peluncuran; ini menandai deklarasi publik tentang era baru untuk Audi," kata CEO Audi Gernot Döllner.

"Formula 1 adalah tahap yang paling menuntut di dunia Motorsport, dan kami di sini bukan hanya untuk bersaing, tetapi untuk menentukan masa depan 'Vorsprung durch Technik.'

"Proyek ini adalah katalis untuk seluruh perusahaan kami, simbol transformasi kami menuju budaya yang lebih didorong oleh kinerja, efisien, dan inovatif. Filosofi kami adalah salah satu komitmen jangka panjang yang mutlak.

"Kami memahami bahwa kesuksesan di Formula 1 menuntut ketekunan tanpa henti dan Tim Audi Revolut F1 tidak ada di sini untuk melengkapi grid; kami bertujuan untuk berjuang untuk Kejuaraan Dunia pada tahun 2030."

Team Principal Jonathan Wheatley menambahkan: "Mobil ini adalah perwujudan fisik dari ribuan jam kerja keras dari sekelompok orang yang sangat berbakat di seluruh fasilitas kami.

“Hari ini, kami memulai perjalanan ini dengan kebanggaan yang luar biasa, tetapi juga dengan kerendahan hati. Ini baru hari pertama dari musim yang panjang. Misi kami adalah menanamkan DNA kejuaraan ke dalam setiap serat tim ini. Budaya ketahanan, presisi, dan keingintahuan tanpa henti di mana kita tidak berhenti untuk menemukan kinerja.

“Untuk semua orang di sini, kegembiraan berasal dari tantangan ini: untuk membangun tim yang semakin kuat dengan setiap putaran, setiap pembekalan, dan setiap balapan. Kami akan mengubah ambisi jangka panjang kami menjadi kenyataan di trek, hari demi hari, keputusan demi keputusan."