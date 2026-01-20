Mobil F1 2026 Racing Bulls Tertangkap Kamera Mengaspal di Imola

Foto mata-mata telah mengungkap gambar pertama mobil F1 2026 Racing Bulls di trek untuk pertama kalinya.

Tim yang berbasis di Faenza melakukan shakedown dengan mobil F1 2026 mereka, VCARB03, di Imola pada hari Selasa.

Fotografer Filippo Perotti dari FP images menangkap gambar yang mengungkapkan tampilan pertama yang tepat pada mobil Racing Bulls yang baru.

Minggu lalu Racing Bulls menampilkan livery 2026 mereka pada peluncuran bersama dengan Red Bull, tetapi keduanya menggunakan mobil pertunjukan.

Momen ini menandai foto sesungguhnya dari mobil Racing Bulls, memberi kita sekilas desain mobil tersebut, termasuk airbox yang mencuri perhatian.

Liam Lawson berada di balik kemudi untuk memberikan mobil debut treknya dalam kondisi lembab di tempat Emilia-Romagna Grand Prix.

Lawson menyelesaikan putaran pertama tepat sebelum waktu makan siang waktu setempat pada hari Selasa saat Racing Bulls melakukan lari 'hari demonstrasi' sejauh 15 km.

'Promosi' atau hari syuting yang lebih lama direncanakan untuk hari Rabu.

Itu juga merupakan trek pertama yang berjalan untuk mesin Red Bull Powertrains baru bekerja sama dengan Ford.

Mesin Ford tidak menggerakkan mobil F1 sejak tahun 2004 dengan tim Jaguar Racing.

Lawson akan bergabung di Racing Bulls untuk musim 2026 oleh rookie F1 Arvid Lindblad.