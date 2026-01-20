Honda Luncurkan Mesin 2026, Komponen Penting Dirahasiakan

Honda mengungkapkan gambar pertama dari Power Unit baru mereka yang akan mentenagai Aston Martin tahun ini, tetapi merahasiakan bagian kuncinya.

Pabrikan Jepang secara resmi kembali ke F1 penuh waktu musim ini dan akan secara eksklusif memasok Aston Martin untuk pengaturan ulang aturan kejuaraan dunia.

Honda meninggalkan F1 pada akhir tahun 2021 tetapi terus membangun dan memelihara mesin untuk kedua tim Red Bull hingga akhir tahun 2025 saat divisi Red Bull Powertrains yang baru didirikan.

Di tengah fase tersebut, Honda memutuskan untuk kembali ke F1 pada tahun 2026. Tapi dengan Red Bull sudah bersiap untuk membangun Power Unitnya sendiri, mereka akhirnya beralih ke Aston Martin.

Power Unit 2026 Honda akhirnya diluncurkan dalam sebuah acara di Tokyo yang secara resmi memulai kemitraan baru. Dengan eksekutif Honda, pemilik Aston Martin Lawrence Stroll dan Presiden dan CEO F1 Stefano Domenicali hadir.

Meski meluncurkan Power Unit berkode RA626H dengan konsep yang belum pernah terjadi sebelumnya, Honda juga mengaburkan gambar dari beberapa bagian penting dari mesin untuk mencegah rival melihatnya.

Itu adalah bagian dari area perakitan bawah unit daya yang sengaja disembunyikan.

Honda blurred out part of the power unit

Honda dalam “garis waktu yang sangat singkat”

Presiden Honda Racing Corporation Koji Watanabe mengatakan mereka dalam "garis waktu yang sangat singkat" karena pengujian reabilitas untuk mesin 2026 mereka berlanjut.

"Regulasi 2026 sangat menantang," kata Watanabe. "Itu sulit. Ini menantang. Itulah mengapa kami ingin mengambilnya.

"Saat ini, Sakura juga bekerja keras pada pengujian reabilitas, dan mengerjakan pengujian bangku, dan kami ingin benar-benar membawa pengujian di dalam kendaraan.

"Kami berjalan pada garis waktu yang sangat singkat, tetapi kami ingin memastikan bahwa kami sepenuhnya siap untuk itu."

Honda sebelumnya telah mengakui bahwa "tidak semuanya berjalan dengan baik" dengan kembalinya mereka ke F1.

"Ada sejumlah besar pengujian pengembangan yang sedang berlangsung, baik di Silverstone [di pabrik Aston Martin] dan sama di Sakura," tambah kepala strategi Aston Martin Andy Cowell.

"Dan kami telah menetapkan target yang sulit. Kami ingin menang, tetapi kami mengerti bahwa Formula 1 adalah puncak olahraga motor, dan itu sulit, itu menantang, dan Anda fokus pada masalah Anda.

"Sangat jarang organisasi teknik merayakan kesuksesan di pabrik. Jadi kami bekerja keras pada semua masalah yang perlu kami selesaikan.

"Dan kami akan pergi ke Barcelona, dan kami akan belajar tentang mobil di trek, dan kami akan pergi ke Bahrain dua kali, dan kami akan belajar tentang mobil di trek. Dan kemudian kita akan berakhir di Melbourne pada balapan pertama."