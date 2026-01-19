Kandidat Teratas Race Engineer Hamilton di Ferrari Muncul

Kandidat terkuat untuk menjadi Race Engineer baru bagi Lewis Hamilton di Ferrari telah muncul.

Luca Diella, insinyur performa Hamilton saat ini, bisa menjadi insinyur balapnya berikutnya, menurut media Italia La Gazzetta dello Sport.

Diella akan menggantikan Riccardo Adami, yang menjadi insinyur Hamilton selama musim debut juara dunia tujuh kali itu bersama Ferrari tahun 2025, akan dipindahkan ke peran baru.

“Penunjukan Race Engineer untuk mobil nomor 44 akan diumumkan pada waktunya,” konfirmasi Ferrari dalam sebuah pernyataan.

Diella mulai bekerja di Ferrari tahun lalu, tetapi sebelumnya bekerja dengan Hamilton selama masa baktinya di Mercedes.

Insinyur asal Italia ini bergabung dengan Mercedes pada tahun 2019, awalnya sebagai insinyur performa yang fokus pada optimasi unit daya tim.

Diella bekerja sebagai teknisi performa di pinggir lintasan untuk Hamilton selama empat musim.

Ia kembali bergabung dengan Hamilton untuk menjadi bagian dari timnya di Ferrari menjelang Grand Prix Belgia tahun lalu.

Kenapa Ferrari mengganti Adami?

Hamilton menjalani musim pertama yang mengecewakan bersama tim merah karena gagal meraih podium di Grand Prix untuk pertama kalinya dalam karier F1-nya yang gemilang.

Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu memang meraih pole position dan kemenangan Sprint Race China, tetapi selain itu, musimnya kacau karena ia finis di posisi keenam dalam klasemen pembalap dan tertinggal jauh dari rekan setimnya, Charles Leclerc.

Hamilton tersingkir di babak kualifikasi pertama pada tiga balapan terakhir musim 2025.

Salah satu masalah yang tampaknya menghambat adaptasi Hamilton di Ferrari adalah hubungan dengan Adami, di mana keduanya tidak pernah benar-benar akur selama 24 balapan musim tersebut.

Bahkan pada balapan terakhir tahun itu di Abu Dhabi, komunikasi antara Hamilton dan Adami menimbulkan kebingungan.

Hamilton mengisahkan rencana untuk "merombak" tim di sekitarnya menjelang musim keduanya bersama Ferrari.

“Selama istirahat, saya akan menganalisis keputusan-keputusan tersebut dan membuat penanda tentang bagaimana saya dapat membuat keputusan yang lebih baik di masa depan,” katanya kepada Sky Sports F1.

“Lingkungan saya dalam hal personel pribadi, personel tim, bagaimana Anda memanfaatkan orang-orang, apakah orang-orang perlu dipindahkan ke posisi yang berbeda agar dapat bekerja lebih baik.

“Semua hal yang berbeda ini perlu diperhatikan di ruang pribadi saya sehingga kita dapat mengoptimalkan kerja tim kita.”

Ferrari akan memperkenalkan mobil andalan mereka untuk tahun 2026, SF-26, pada hari Jumat, 23 Januari.