Haas Mengungkap Livery F1 2026 saat Sponsor Toyota Makin Terlihat

Haas telah meluncurkan desain dan corak mobil baru mereka menjelang musim F1 2026.

Tim asal Amerika ini mempresentasikan VF-26 mereka untuk musim F1 mendatang dalam peluncuran daring menggunakan render digital yang menampilkan corak putih baru dengan aksen merah yang mencerminkan sponsor utama baru Haas dengan Toyota.

Haas telah memperkuat hubungan mereka dengan pabrikan Jepang tersebut, setelah pertama kali menandatangani kemitraan teknis pada tahun 2024.

Salah satu manfaat utama bagi Haas adalah pengembangan pengemudi baru sekaligus simulator, sesuatu yang sebelumnya memakai sumber dari Ferrari sebagai bagian dari kesepakatan unit daya mereka.

Esteban Ocon dan Ollie Bearman kembali mengisi line-up pembalap Haas untuk musim ke-11 di F1, saat mereka berupaya membangun kesuksesan dari finis di posisi kedelapan dalam kejuaraan konstruktor 2025 menjelang era baru olahraga ini.

Meskipun ini menandai penurunan posisi dibandingkan 2024, Haas mencetak poin terbanyak dalam satu musim sejak 2018.

Penampilan gemilang Bearman yang finis di posisi keempat di Mexico City menjadi sorotan dan juga menyamai finis terbaik Haas di F1 ketika Romain Grosjean finis di posisi keempat pada Grand Prix Austria 2018.

“Seperti semua tim, kami menghadapi tantangan untuk berkompetisi di tahun 2025 sambil berupaya mendesain dan membangun mobil-mobil dengan regulasi baru untuk musim 2026,” kata pendiri dan pemilik Haas, Gene Haas.

“Pra-musim akan sangat penting untuk memahami kemampuan mobil-mobil ini dan bagaimana para pembalap, insinyur, dan tim secara umum beradaptasi dengannya. Setidaknya kami memiliki kontinuitas dalam hal pembalap, dengan Ollie [Bearman] dan Esteban [Ocon], serta dalam tim desain dan teknik kami.

“Persaingan musim lalu di lini tengah sangat ketat, sulit, dan kami perlu kembali beraksi dan terus berkembang – baik di dalam maupun di luar lintasan.

“Secara pribadi, saya akan sangat tertarik untuk melihat bagaimana persaingan berlangsung di seluruh grid dan apa yang dibawa oleh regulasi baru ini dalam hal performa.”

The front-on view of the VF-26

Mobil baru Haas, VF-26, akan turun ke lintasan untuk pertama kalinya pada tes privat F1 di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Spanyol, antara 26-30 Januari.

Team Principal Haas, Ayao Komatsu, menambahkan: “Rasanya hampir surealis untuk meluncurkan mobil baru sedini ini, tetapi tidak kalah menariknya untuk memulai kampanye F1 baru – terutama yang memiliki perubahan regulasi yang begitu besar.

“Kami sepenuhnya fokus untuk siap menghadapi Shakedown Week di Barcelona. Ini merupakan upaya monumental dari semua orang di tim untuk bekerja dengan waktu persiapan yang sangat singkat dari akhir musim lalu hingga menurunkan mobil ke lintasan pada bulan Januari.”

“Tentu saja, setelah begitu banyak pembicaraan, kami sangat ingin melihat bagaimana performa mobil-mobil ini dan tantangan apa yang akan kami hadapi saat melanjutkan program pengujian menjelang Australia.

"Waktu di lintasan akan sangat penting di Spanyol dan Bahrain, dan meskipun kami tahu akan ada tantangan di sepanjang jalan, kami melakukan ini karena kami sangat bersemangat dengan Formula 1.”

Audi, yang sebelumnya dikenal sebagai Sauber, akan menjadi tim berikutnya yang meluncurkan mobil baru dalam event di Jerman pada Selasa (20/1) sore.