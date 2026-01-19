Verstappen Tanggapi Rumor seputar 'Trik Mesin' Red Bull

Pembicaraan menjelang tes pra-musim dan musim F1 2026 didominasi oleh gosip bahwa beberapa pabrikan Power Unit menemukan celah dalam ketentuan kompresi mesin

Mercedes dan Red Bull telah mendesain mesin 2026 mereka agar sesuai dengan batas rasio kompresi 16:1 pada suhu ruangan. Namun di balik layar, mereka memanfaatkan ekspansi termal untuk meningkatkan angka kompresi saat mesin panas, yang pada gilirannya berpotensi memberi keunggulan performa.

Tapi, Verstappen memilih untuk tidak terlalu fokus dengan kebisingan tersebut.

“Mustahil untuk mengetahuinya,” kata Verstappen kepada Bloomberg. “Semua orang hanya mencoba segala yang mereka bisa dan dari pihak kami, terutama dari pihak saya, saya harus fokus pada mengemudi.

“Saya bukan teknisi mesin yang akan menjelaskan semuanya secara detail kepada Anda.

“Pada akhirnya, ini juga sesuatu yang harus diselesaikan antara FIA dan pabrikan mesin.

“Saya mengemudikan mobil, dan saya percaya bahwa dari pihak kami, kami selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk mendapatkan performa maksimal dari mesin.”

Red Bull meredam ‘kebisingan’

Red Bull sendiri yakin bahwa unit daya F1 baru mereka, yang pertama diproduksi sendiri, legal.

Berbicara pada peluncuran tim 2026 di Detroit, Direktur Red Bull Powertrains, Ben Hodgkinson, menggambarkan kontroversi awal sebagai "banyak kebisingan tentang hal yang tidak penting".

“Saya pikir ada beberapa kekhawatiran dari berbagai pabrikan Power Unit bahwa mungkin ada beberapa rekayasa cerdas yang terjadi di beberapa tim,” katanya.

“Sejujurnya, saya tidak yakin seberapa banyak yang harus saya dengarkan. Saya telah melakukan ini sangat lama dan itu hampir hanya kebisingan. Anda hanya perlu menjalankan balapan Anda sendiri.

“Saya tahu apa yang kami lakukan, dan saya yakin bahwa apa yang kami lakukan itu legal. Tentu saja, kami telah melakukannya hingga batas maksimal yang diizinkan oleh peraturan. Saya akan terkejut jika semua orang tidak melakukan itu.

“Perasaan jujur ​​saya adalah bahwa ini hanya keributan tentang hal yang tidak penting. Saya kira semua orang akan duduk di angka 16, itulah yang benar-benar saya harapkan.”