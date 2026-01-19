Pembalap Williams F1 Alex Albon Membagikan Kabar Pertunangan

Pembalap Williams F1 Alex Albon dan pegolf profesional Lilly Muni telah mengumumkan pertunangan mereka.

Albon mengumumkan pertunangan mereka di media sosial, dengan caption sebagai berikut: “Kurasa kita sekarang sudah terikat satu sama lain.”

Williams memberi ucapan kepada keduanya, dengan menuliskan pres rilis: "Ada kabar gembira di off-season, Alex Albon mengumumkan pertunangannya dengan pasangannya, pegolf profesional Lily Muni He.

"Dari seluruh tim Atlassian Williams F1, selamat kepada Alex dan Lily atas pertunangannya – kami mendoakan kebahagiaan bagi kalian berdua saat menantikan petualangan selanjutnya bersama."

Kepala tim Williams, James Vowles, mengomentari unggahan Albon: “Selamat Alex dan Lily!”

Beberapa pembalap F1 juga memberikan ucapan selamat kepada Albon dan Muni.

Albon adalah pembalap F1 kedua yang bertunangan dalam beberapa bulan terakhir.

Charles Leclerc dari Ferrari mengumumkan pertunangannya dengan pasangan lamanya, Alexandra Saint Mleux, pada November 2025.

Bagaimana Albon dan Muni bertemu?

Pasangan ini, yang bertemu di media sosial, telah bersama sejak 2019.

Berbicara kepada Golfweek pada tahun 2021, Muni mengatakan: "Dia orang yang sangat lucu. Saya pikir ketika kami pertama kali bertemu, humor Inggris sedikit berbeda. Butuh beberapa saat bagi saya untuk memahaminya.”

Albon, yang juga suka bermain golf di luar pekerjaan utamanya, mengatakan kepada publikasi yang sama setahun kemudian: "Saya hanya mengikuti perkembangannya, dan dia mengikuti perkembangan saya, dan satu hal mengarah ke hal lain dan kami bertemu di L.A. Itu seminggu setelah saya mengikuti balapan di Texas. Kami bermain golf bersama dan begitulah semuanya dimulai.

"Di atas segalanya, kami saling memahami dan mengerti satu sama lain. Kami memulai olahraga kami sebagai rookie, dan kami telah melewati masa-masa sulit bersama. Suka duka menjadi seorang atlet, saya pikir Anda dapat merasakannya pada atlet mana pun.”