Ferrari Copot Adami dari Posisi Engineer Hamilton untuk Musim 2026

Lewis Hamilton akan bekerja dengan Race Engineer baru untuk musim 2026, Ferrari telah mengkonfirmasi.

Hal ini menjawab spekulasi apakah Hamilton akan terus bersama Ricardo Adami setelah musim 2025 yang buruk.

Scuderia telah mengkonfirmasi bahwa Adami akan mengambil peran baru dalam organisasi untuk musim 2026.

Tahun pertama juara dunia tujuh kali itu bersama Ferrari diwarnai hasil yang mengecewakan karena ia kesulitan beradaptasi dengan tim barunya.

Salah satu faktor yang menyulitkan Hamilton adalah interaksi dengan Adami sebagai Race Engineer, yang tergambarkan oleh serangkaian interaksi panas antara keduanya di radio tim.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Adami dipindahkan Ferrari ke peran lain di dalam akademi balap Ferrari, sedangkan sosok pengganti di kursi Race Engineer Hamilton masih belum diumumkan.

Dalam pernyataan yang dirilis pada hari Jumat, Ferrari mengatakan: "Scuderia Ferrari HP mengumumkan bahwa Riccardo Adami telah pindah ke peran baru di dalam Scuderia Ferrari Driver Academy sebagai Manajer Scuderia Ferrari Driver Academy dan Test Previous Cars, di mana pengalaman luasnya di lintasan dan keahlian Formula 1 berkontribusi pada pengembangan bakat masa depan dan penguatan budaya kinerja di seluruh program.

"Scuderia Ferrari HP ingin mengucapkan terima kasih kepada Riccardo atas komitmen dan kontribusinya pada perannya di lintasan dan mendoakan kesuksesan baginya di posisi barunya.

"Pengangkatan Race Engineer baru untuk mobil #44 akan diumumkan pada waktunya."