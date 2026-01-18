Mobil F1 Pertama Cadillac Terungkap saat Shakedown di Silverstone

Cadillac F1 team telah melakukan sesi Shakedown di Silverstone di mana mereka menjalankan mobil Grand Prix pertama mereka di lintasan.

Perusahaan mobil Amerika Serikat itu menjadi tim ke-11 di grid untuk tahun 2026, menggunakan Power Unit Ferrari untuk musim debutnya di F1.

Cadillac menggelar sesi trek pertamanya sebagai sebuah tim pada akhir tahun lalu di Imola, dengan Sergio Perez menyelesaikan dua hari pengujian dengan Ferrari spesifikasi 2023 berwarna hitam.

Sesi tersebut bertujuan untuk memberi Perez waktu di trek setelah absen di musim 2025, sekaligus memberi waktu persiapan yang dibutuhkan tim jelang musim debutnya di F1.

Persiapan Cadillac di F1 kini semakin intensif, setelah melakoni Shakedown di Silverstone pada hari Jumat dengan pembalap uji Zhou Guanyu.

Ini menandai putaran pertama mobil Cadillac 2026, dengan tim dibatasi hingga 200 km lintasan - atau sekitar 34 putaran di Silverstone - sesuai aturan uji coba dan pengambilan gambar.

The first lap of something bigger. pic.twitter.com/QCOcF7RoGt — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 16, 2026

Menjelang sesi, Zhou Guanyu mengatakan dalam sebuah video singkat di saluran media sosial tim: “Kami berada di Silverstone untuk uji coba awal musim baru bersama tim Cadillac F1.

“Saya sangat bersemangat. Uji coba awal adalah tentang memastikan mobil berjalan dengan baik, dan semua insinyur memeriksa semua hal terkait gearbox, mesin, dan juga pengaturan.

“Bagi pengemudi, ini semua tentang apakah kami senang, nyaman dengan jok baru, setir, semua umpan balik, dan juga semua komunikasi.

“Jadi, saya menantikannya dan lebih bersemangat untuk musim ini.”

Cadillac mengungkapkan livery hitam khusus yang akan digunakan selama uji coba lima hari di Barcelona pada akhir Januari.

Corak baru ini "digunakan saat mobil sedang dikembangkan. Ini membantu tim memahami aerodinamika, performa, dan integrasi sebelum menyelesaikan desain."

Sementara itu, livery resmi Cadillac untuk musim 2026 akan diungkapkan selama Super Bowl pada bulan Februari.

Tim asal Amerika ini adalah tim F1 kedua yang telah menurunkan mobil 2026 mereka di lintasan, setelah Audi yang melakukan uji coba di Barcelona minggu lalu.

Semua tim kemungkinan akan melakukan uji coba sebelum uji coba tertutup di Barcelona pada akhir bulan.

Ferrari saat ini adalah tim berikutnya yang dijadwalkan untuk turun ke lintasan dengan mobil 2026 mereka, setelah menyelesaikan uji coba di Fiorano pada 23 Januari dan mengungkapkan corak baru mereka.