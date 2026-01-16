McLaren dan Williams Umumkan Pembalap Cadangan untuk 2026

McLaren dan Williams telah mengumumkan pembalap cadangan masing-masing untuk musim F1 2026 mendatang.

Pada hari Kamis, McLaren mengumumkan bahwa juara Formula 2 bertahan Leonardo Fornaroli dan pembalap unggulan IndyCar Pato O’Ward akan menjadi pembalap cadangan juara dunia bertahan pada tahun 2026.

Fornaroli, yang dikontrak oleh McLaren pada bulan Desember setelah kemenangannya di F2, akan "menjalani program pengujian dan simulasi intensif untuk membantu perkembangannya".

“Saya sangat senang bisa mengambil peran yang lebih besar bersama Tim Formula 1 McLaren Mastercard sebagai pembalap cadangan sebagai bagian dari Program Pengembangan Pembalap McLaren,” kata Fornaroli.

“Ini adalah langkah selanjutnya yang menarik dalam perjalanan saya, dan saya berharap dapat berkontribusi pada tim yang sukses dan memenangkan kejuaraan musim ini.

"Terima kasih banyak kepada Zak [Brown], Andrea [Stella], dan Alessandro [Alunni Bravi] atas kesempatan ini.”

Sementara itu, O’Ward akan melanjutkan perannya yang telah ia jalani selama dua musim terakhir.

"Saya senang dapat melanjutkan peran saya sebagai pembalap cadangan untuk Tim Formula 1 McLaren Mastercard, di samping tugas utama saya di Seri NTT IndyCar bersama Arrow McLaren," kata pembalap Meksiko itu.

"Saya telah belajar banyak hal dari pengujian dan mengemudikan mobil F1 selama beberapa tahun terakhir, jadi saya menantikan pertumbuhan dan pengembangan yang berkelanjutan ini.”

Williams mempromosikan Luke Browning

Browning took part in three FP1s with Williams in 2025

Williams kemudian mengumumkan pada hari Jumat bahwa Luke Browning dipromosikan sebagai pembalap cadangan mereka.

Secara resmi, Williams tidak memiliki pembalap cadangan, tetapi mereka bisa menarik pembalap cadangan Mercedes jika diperlukan. Tahun lalu orang itu adalah Valtteri Bottas, yang kembali membalap dengan Cadillac.

Browning, yang finis ketiga di Formula 3 pada tahun 2024 dan keempat di F2 pada tahun 2025, berpartisipasi dalam tiga sesi latihan F1 bersama Williams musim lalu.

Pembalap Inggris berusia 24 tahun ini akan menggabungkan komitmen barunya dengan musim perdananya di Super Formula Jepang.

“Saya sangat gembira bisa naik jabatan sebagai Pembalap Cadangan bersama Tim Atlassian Williams F1 tahun ini,” kata Browning.

“Akademi telah berperan penting dalam perkembangan saya, mendukung saya melalui Formula 3 dan Formula 2 sambil memberi saya kesempatan untuk beradaptasi dengan mesin F1 modern melalui pengujian dan sesi FP1.

“Saya berharap dapat bekerja sama dengan Alex [Albon] dan Carlos [Sainz] untuk memajukan tim di era baru Formula 1 ini.”