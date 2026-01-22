Mobil F1 2026 Alpine Tertangkap Kamera saat Tes Basah di Silverstone

Wujud mobil F1 2026 Alpine telah terungkap saat melakukan shakedown di Silverstone yang diguyur hujan.

Foto yang diambil dibagikan di media sosial menunjukkan mobil Alpine A526 melakukan debutnya di lintasan Grand Prix Inggris pada hari Rabu.

Mobil baru Alpine tampak mengenakan livery yang mirip dengan tahun lalu saat tim Inggris-Prancis menyelesaikan sesi shooting dengan Pierre Gasly di belakang kemudi.

Mereka adalah tim keempat yang menurunkan mobil 2026 mereka di lintasan, setelah Audi, Cadillac, dan Racing Bulls.

Ini juga pertama kalinya Alpine menggunakan unit daya Mercedes di salah satu mobil F1 mereka.

Alpine mengamankan kesepakatan pasokan mesin dengan pabrikan Jerman tersebut setelah Renault memutuskan untuk menghentikan program unit daya F1 mereka pada akhir tahun 2025.

Jika rumor itu benar, Alpine dapat memulai musim baru dengan keuntungan atas beberapa pesaing mereka berkat celah yang diduga ditemukan Mercedes dalam peraturan mesin.

Alpine akan mengungkap corak mobil mereka untuk musim 2026 pada hari Kamis, 22 Januari, dalam acara peluncuran musim di Barcelona, ​​menjelang uji coba pribadi minggu depan.

Tim tersebut juga melakukan uji coba TPC dengan mobil mereka untuk musim 2025 di Sirkuit Barcelona-Catalunya.

Alpine finis di posisi terbawah klasemen konstruktor 2025 dengan 22 poin, tertinggal 58 poin dari pesaing terdekatnya, Sauber (sekarang Audi).