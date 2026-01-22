Netflix Umumkan Tanggal Rilis F1 Drive to Survive Season 8

Netflix telah mengonfirmasi tanggal rilis Season 8 F1 Drive To Survive, dan itu hanya menunggu beberapa minggu lagi.

Menjelang musim 2026, fans dapat menyaksikan semua aksi dan cerita di balik layar dari musim 2025, di mana Lando Norris meraih gelar juara dunia pertamanya.

Itu adalah tahun yang menegangkan, dengan pertarungan gelar antara Norris, Oscar Piastri, dan Max Verstappen berlangsung sampai putaran terakhir di Abu Dhabi.

Kini para penggemar dapat melihat kembali semua drama dari musim tersebut dengan serial baru yang akan tayang pada 27 Februari.



Apa yang akan disorot dari Season 8?

Musim 2025 dibumbui drama intra-tim sejak awal antara dua pembalap McLaren, di mana harapan Piastri meraih gelar perlahan sirna karena kesulitan di paruh kedua musim.

Sementara itu, juara bertahan Verstappen menentang prediksi dengan comeback luar biasa di paruh kedua musim - mengancam untuk merebut gelar juara pembalap pertama McLaren sejak 2008.

Para penggemar juga akan dengan antusias menunggu untuk melihat lebih dekat musim debut Lewis Hamilton yang sangat dinantikan di Ferrari, yang diwarnai kekecewaan.

Musim terbaru akan tersedia untuk ditonton tepat sebelum pembukaan musim di Australia pada 6 Maret.