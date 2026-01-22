FOTO: Mercedes Luncurkan W17, Gandeng Microsoft sebagai Sponsor

Pada hari Kamis (22/1), Mercedes memperkenalkan desain dan livery mobil F1 2026 lewat render digital di sosial media jelang tes tertutup minggu depan di Barcelona.

Produsen asal Jerman itu juga mengumumkan kemitraan baru yang besar dengan raksasa teknologi Microsoft, yang mereknya akan ditampilkan secara mencolok pada W17 dan perlengkapan tim.

Mobil balap terbaru Mercedes ini menampilkan corak hitam dan perak baru yang mencolok dengan aksen hijau Petronas.

George Russell dan Kimi Antonelli akan kembali diandalkan saat Mercedes berambisi kembali ke masa jayanya setelah menyelesaikan musim 2025 sebagai runner-up di belakang McLaren.

Mercedes dianggap sebagai favorit untuk tahun 2026 dan dikabarkan telah menemukan celah dalam peraturan Power Unit yang dapat memberi mereka keunggulan performa utama.

“Formula Satu akan mengalami perubahan signifikan pada tahun 2026, dan kami siap untuk transisi tersebut,” kata CEO dan kepala tim Mercedes, Toto Wolff.

“Peraturan baru menuntut inovasi dan fokus absolut di setiap area performa. Pekerjaan kami pada mobil baru, dan pengembangan jangka panjang Unit Daya dan bahan bakar berkelanjutan canggih dengan Petronas, mencerminkan pendekatan tersebut.

“Merilis gambar pertama W17 hanyalah langkah selanjutnya dalam proses tersebut. Ini mewakili upaya kolektif dan berkelanjutan dari tim kami di Brixworth dan Brackley. Kami akan terus berupaya keras dalam beberapa bulan mendatang.”

Tim yang berbasis di Brackley akan menggelar acara peluncuran online pada hari Senin, 2 Februari, yang menampilkan kedua pembalap dan Wolff bersama personel senior lainnya.

Sebelum itu, Mercedes akan bergabung dengan 10 tim F1 lainnya untuk tes tertutup selama seminggu di Sirkuit Barcelona-Catalunya antara 26-30 Januari.

Kemudian akan diadakan dua uji coba pramusim publik di Bahrain pada 11-13 Februari dan 18-20 Februari.

Musim F1 2026 yang terdiri dari 24 putaran akan dimulai dengan Grand Prix Australia pada 8 Maret.