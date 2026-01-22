McLaren Beri Teaser Desain Mobil 2026 Jelang Peluncuran

McLaren menuju 2026 sebagai juara bertahan konstruktor dan pembalap setelah Lando Norris meraih gelar F1 pertamanya tahun lalu.

Jelang tes pra-musim di Barcelona, McLaren menampilkan siluet mobil F1 2026 mereka yang akan diluncurkan secara online pada 9 Februari, meski dengan menutup beberapa desain krusial mobil.

Chief Designer McLaren, Rob Marshall, telah mengkonfirmasi bahwa tim tidak akan melakukan perubahan desain besar antara tes pra-musim dan balapan pembuka di Australia.

"Antara Barcelona dan Melbourne, saya pikir apa yang Anda lihat mungkin hampir sama dengan apa yang akan kami bawa ke balapan pertama," kata Marshall kepada media termasuk Crash.net.

“Sebagian besar upaya kita akan difokuskan pada pemahaman ini. Selain itu, kita perlu mempertimbangkan apa yang dilakukan rival. Kita perlu terinspirasi oleh apa yang mungkin atau tidak mungkin mereka capai dan mungkin atau tidak mungkin mereka tunjukkan kepada kita.

“Kita benar-benar harus sangat fokus untuk memahami mobil ini. Ini sangat rumit, semuanya baru. Ada banyak hal yang perlu kita sesuaikan dan atur.

“Jadi saya pikir membawa banyak hal baru ke dalamnya, sejak awal, akan memperumit segalanya. Dan saya pikir kita lebih baik memahami platform kita sebelum kita terlalu bersemangat untuk mendesain ulang sebelum mobil ini beroperasi.”

‘Semuanya memulai dari nol’

McLaren telah memutuskan untuk tidak menurunkan mobil baru mereka pada hari pertama uji coba pramusim pertama di Spanyol minggu depan untuk memaksimalkan waktu pengembangan dan performa.

Team Principal Andrea Stella menggambarkan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan McLaren untuk mempersiapkan perubahan aturan F1 sebagai "belum pernah terjadi sebelumnya".

"Ada begitu banyak pekerjaan di balik desain, realisasi, dan pembuatan mobil 2026 yang, sejauh yang saya ingat, hampir belum pernah terjadi sebelumnya, karena belum pernah ada perubahan besar dan simultan pada sasis, unit daya, dan ban," jelas pria Italia itu.

"Namun, bahkan volume perancangan ulang yang terjadi selama 20 bulan terakhir di McLaren mungkin merupakan proyek desain terbesar, atau secara umum, menangani proyek mobil baru yang pernah saya ikuti.

"Semua ini membuat sangat menarik untuk melihat bagaimana performa mobil-mobil tersebut, bagaimana urutan daya saing akan berubah. Kami adalah juara, tetapi kami tidak akan membawa status juara ke tahun 2026. Semua orang akan memulai dari awal - semua orang akan memulai dari nol."