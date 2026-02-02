Duo Mercedes Beri Penilaian Mendalam dari Mobil F1 2026

F1 akan melihat perubahan teknis terbesarnya dalam beberapa tahun di 2026, saat mobil era ground-effect yang diperkenalkan tahun 2022 telah digantikan oleh prototype yang diklaim lebih ringan, kecil, dan lebih bertenaga.

Regulasi F1 2026 menghadirkan perubahan besar pada profil aerodinamis mobil, serta penambahan aerodinamika aktif pada sayap depan dan belakang, menggantikan konsep Drag Reduction System (DRS) lama.

Power Unit baru diklaim lebih bertenaga, dengan pembagian 50/50 antara mesin pembakaran internal (ICE) dan motor listrik. Perubahan terbesar dibandingkan dengan mesin lama adalah penghapusan elemen MGH-H dari unit daya.

Perubahan besar ini ditujukan untuk meningkatkan aksi di trek. Dengan hanya satu tes dilalui, rasanya masih terlalu dini untuk menilai apakah formula baru ini bekerja. Namun setidaknya, para pembalap sudah mengetahui bagaimana impresi mobil F1 generasi terbaru.

Selama konferensi pers virtual dengan Mercedes pada tanggal 2 Februari, yang dihadiri oleh Crash.net, George Russell dan rekan setimnya Andrea Kimi Antonelli berbicara panjang lebar tentang impesi awal mobil F1 2026.

“Sejauh ini belum ada hal yang mengejutkan kami secara negatif,” kata Russell. “Dan saya juga ingin mengatakan, lebih dari sisi Power Unit, ada banyak pembicaraan tentang kemungkinan harus menurunkan gigi di lintasan lurus dalam beberapa keadaan. Itu mungkin akan terus terjadi, tetapi rasanya tidak terlalu abnormal.

“Rasanya seperti saat Anda mengendarai mobil menanjak, Anda tetap melaju kencang tetapi kecepatan sedikit berkurang dan Anda mungkin menurunkan gigi untuk mendapatkan putaran mesin ekstra agar bisa menanjak. Terkadang seperti itulah rasanya ketika mesin sedang bekerja maksimal dan Anda sedang mengisi ulang daya baterai. Jadi, ada kalanya Anda menurunkan gigi di jalan lurus meskipun sudah melaju kencang. Namun, rasanya lebih aneh di simulator daripada di dunia nyata.”

Kimi Antonelli menambahkan: “Saya rasa mobil ini menyenangkan untuk dikendarai. Meskipun sedikit lebih lambat dari tahun lalu, Anda tidak merasakannya.

“Tentu saja Anda lebih merasakannya pada kecepatan tinggi karena kurangnya downforce dibandingkan mobil tahun lalu, yang akan sangat sulit untuk ditandingi. Tetapi kita baru berada di awal regulasi dan evolusinya akan sangat besar selama bertahun-tahun. Saya rasa mobil ini sebagai dasar cukup bagus. Jauh lebih baik dari yang diharapkan dan menyenangkan untuk dikendarai.

“Anda merasakan pengurangan bobot 30 kilo, dan karena mobilnya sedikit lebih kecil, Anda merasakannya. Mobil ini lebih lincah saat berbelok dan di tikungan kecepatan rendah, yang merupakan perasaan yang menyenangkan. Kita tidak lagi mengalami guncangan, yang merupakan hal baik lainnya.

"Jadi, Anda tidak perlu lagi mengatur suspensi mobil terlalu rendah dan kaku, sehingga Anda memiliki lebih banyak ruang untuk bermain dengan ketinggian suspensi. Anda memiliki lebih banyak ruang untuk bermain dengan setup, yang sangat bagus dan menarik sebagai pembalap untuk juga memahami kompromi apa yang dapat Anda temukan dalam hal pengaturan.”

Mobil 2026 "jelas masih F1"

Kekhawatiran besar menjelang siklus regulasi baru adalah bahwa cara mengendarai mobil-mobil ini pada dasarnya akan menjauh dari hakikatnya tentang seperti apa seharusnya mobil F1.

Russell mencatat tentu ada karakteristik mobil baru yang perlu dikuasai, khususnya soal manajemen energi. Tetapi ia mengatakan ini tidak berbeda dengan bagaimana mobil F1 generasi sebelumnya membutuhkan gaya balap berbeda.

“Ini jelas masih Formula 1,” katanya sambil tersenyum lebar. “Rasanya seperti mobil balap. Dan Anda masih benar-benar mendorong batas kemampuan, tapi Anda mengemudikannya dengan cara yang berbeda.

"Jika Anda melihat kembali akhir tahun 80-an dan 90-an, dan Anda melihat Ayrton Senna menghentak pedal gas di tikungan untuk memutar turbo, itu juga cara mengemudi yang unik. Sama halnya ketika Anda beralih dari tuas persneling ke paddle shift. Itu berbeda dan berubah.

“Ini jelas menantang bagi para pembalap. Ada kalanya, ketika Anda melewati tikungan lebih cepat, Anda menghabiskan lebih banyak energi dan menghasilkan lebih sedikit. Jadi, Anda memiliki lebih sedikit energi untuk digunakan selama satu putaran.

“Jadi, Anda mungkin mendapatkan beberapa persepuluh detik di tikungan, tetapi kehilangan beberapa detik di lintasan lurus. Jadi, itu membutuhkan sedikit waktu untuk memahaminya. Tetapi begitu Anda memahaminya, itu akan menjadi cara mengemudi yang normal. Jauh lebih sederhana daripada yang saya perkirakan dan jauh lebih intuitif untuk dikemudikan.

“Power Unit, pilihan gigi - semua tim harus menggunakan gigi yang cukup rendah di tikungan untuk memaksimalkan pengumpulan tenaga, yang semuanya masih menjadi pertanyaan bagi kami. Tapi jujur ​​saja, rasanya seperti mobil balap."

Dia mengakui “ada banyak hal yang bisa membuat Anda lengah”, tetapi setelah beberapa balapan “ini akan menjadi kebiasaan”.

Salah satu hal yang sangat sulit saat ini adalah prosedur start balapan dengan Power Unit baru. Menurut Russell, "Tidak mudah untuk mendapatkan energi pada level yang tepat, turbo berputar pada kecepatan yang tepat. Jadi, ini benar-benar tantangan.

"Tapi saya pikir mereka yang paling banyak bekerja keras hari ini akan tampil terbaik di balapan-balapan awal."

Kekurangan dari “tenaga brutal” mesin baru

Power Unit F1 2026 memiliki peningkatan tenaga sebesar 300% dari sisi motor elektrik, menghadirkan penyaluran tenaga "brutal" khas elektrifikasi menurut Kimi Antonelli.

Ini berarti mobil 2026 akan memiliki daya dorong yang jauh lebih besar saat exit tikungan, tetapi peningkatan daya pada juga memiliki hal negatifnya sendiri. Satu yang paling besar adalah perbedaan kecepatan drastis antara mobil dengan daya baterai kosong dengan mobil yang melaju dengan tenaga penuh di belakangnya.

Russell tidak percaya ini akan menjadi masalah dalam kondisi kering, tetapi dapat menimbulkan masalah dalam kondisi basah. Meskipun demikian, ia juga berpikir bahwa pengurangan kecepatan yang secara alami terjadi selama sesi basah dan jumlah pengurangan daya dorong yang lebih besar akan sedikit meniadakan hal ini.

Kimi Antonelli mencatat bahwa peningkatan daya berarti putaran kualifikasi harus didekati dengan gaya yang lebih santai, sementara keausan ban dalam balapan berpotensi lebih ekstrem daripada sebelumnya.

“Kami memiliki tenaga yang jauh lebih besar dari motor listrik,” jelas pembalap F1 musim kedua asal Italia itu. “Akselerasinya cukup brutal, terutama saat mencapai 350 km/jam. Tentu saja, akselerasi itu tidak bertahan sepanjang lintasan lurus, tetapi tetap terasa nyaman untuk dikendarai. Jelas, itu akan bergantung pada sirkuit. Barcelona bagus untuk pengerahan tenaga, tetapi ketika kami pergi ke Monza mungkin akan berbeda ceritanya.

“Tergantung pada sirkuitnya, mungkin diperlukan sedikit mengangkat pedal gas dan meluncur, bahkan di kualifikasi, yang agak tidak wajar untuk dilakukan. Tetapi itu adalah sesuatu yang harus kita pelajari karena baterai juga sangat sensitif terhadap gaya mengemudi.

"Jadi, tergantung pada input Anda, itu dapat mengubah pengerahan tenaga yang Anda dapatkan di lintasan lurus berikutnya. Ini merupakan pembelajaran yang sangat besar sejauh ini.

“Topik lain yang akan dibahas adalah ban. Dengan tenaga yang lebih besar, degradasi ban mungkin lebih tinggi, terutama di bagian belakang. Mungkin akan sedikit lebih sulit untuk mengendalikan mobil dengan tenaga yang dihasilkan saat keluar dari tikungan. Itu akan menjadi hal menarik lainnya. Dan juga bagaimana mengelola turbo lag.

"Tahun ini kami kehilangan MGU-H di sisi unit daya, dan turbo terasa sedikit lebih lambat saat berkendara. Memang sangat minim karena tim telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, tetapi terkadang Anda memang merasakannya sedikit.”

Russell in Mercedes' new F1 car

Indikasi positif dari tes Barcelona

Harapan utama dengan mobil-mobil baru ini adalah bahwa menyalip akan menjadi lebih mudah. ​​

Bos tim Mercedes, Toto Wolff, merasa aksi salip-menyalip akan terjadi di tempat-tempat yang tak terduga dengan mobil-mobil baru yang lebih kecil ini.

Mengenai pengalamannya sejauh ini, Russell berkata: “Mengikuti mobil lain memang terasa lebih mudah, terutama di tikungan cepat, pertama karena Anda memiliki downforce yang lebih sedikit. Anda melewati tikungan lebih lambat, sehingga secara alami turbulensi udara lebih sedikit.

“Meskipun sangat mengagumkan untuk merasakan kecepatan yang sangat tinggi di tikungan kecepatan tinggi [dengan mobil ground effect], mobil-mobil ini terasa lebih nyaman di tikungan. Rasanya lebih seperti mobil balap, sedikit lebih ringan. Mobil-mobil sebelumnya agak terlalu besar dan terasa seperti bus saat melewati tikungan-tikungan itu.”

Yang terpenting, Russell tidak percaya bahwa keterampilan mengemudi tradisional akan tergantikan oleh teknologi baru yang tersedia bagi para pengemudi: pengemudi tercepat dan paling berani tetap akan memenangkan setiap pertarungan di lintasan.

“Saya pikir itu adalah pertanyaan yang saya miliki sebelum uji coba, apakah akan seperti Formula E, di mana Anda membutuhkan seorang Engineer untuk mengemudikan mobil dan bukan seorang pengemudi,” katanya.

“Tetapi rasanya lebih intuitif untuk dikemudikan daripada yang diharapkan. Dan itu sama seperti manajemen ban. Pembalap di masa lalu sering mengangkat pedal gas dan meluncur untuk menghemat ban. Itu tidak mengurangi apa pun; itu hanya cara mengemudi yang paling efisien.

“Sekarang kita memiliki beberapa keunikan tambahan, tetapi Anda tetap harus mengerem selambat mungkin, mempertahankan kecepatan sebanyak mungkin melalui tikungan. Pengemudi yang lebih cepat tetap akan menjadi yang teratas. Saya rasa ini tidak akan menjadi perlombaan teknik dari kokpit.”

