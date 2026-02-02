Christian Horner Memiliki "Urusan yang Belum Selesai" di F1

Mantan Team Principal Red Bull Christian Horner menegaskan dia memiliki "urusan yang belum selesai" di F1 saat rumor kembalinya ke paddock semakin kencang.

Horner memimpin Red Bull sejak debutnya di F1 pada tahun 2005, dan memenangi delapan gelar juara dunia dengan Sebastian Vettel (2010-2013) dan Max Verstappen (2021-2024).

Tapi pria Inggris itu kehilangan posisinya di pertengahan 2025 saat hasil Red Bull memburuk, dan mungkin dampak dari tuduhan perilaku tidak pantas setahun sebelumnya.

Sejak kepergiannya dari Red Bull, Horner berulang kali dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke paddock dalam kapasitas tertentu.

Kini tampaknya ia akan bergabung dengan Alpine, dengan Horner akan menjadi pemegang saham minor di tim yang berbasis di Enstone tersebut.

Hanya ingin kembali untuk hal penting

Horner mengatakan ia hanya ingin kembali ke paddock untuk proyek yang berpotensi menang, tetapi ia mengaku merindukan keterlibatannya di F1.

“Saya merasa masih ada urusan yang belum selesai di Formula 1,” lapor PA mengutip pernyataannya. “Ini tidak berakhir seperti yang saya inginkan.

“Tetapi, saya tidak akan kembali hanya untuk hal-hal yang tidak penting.

“Saya hanya akan kembali untuk sesuatu yang berpotensi menang. Saya tidak ingin kembali ke paddock kecuali saya memiliki sesuatu untuk dilakukan.

“Saya merindukan olahraga ini, saya merindukan orang-orangnya, saya merindukan tim yang saya bangun. Saya memiliki 21 tahun yang luar biasa di Formula 1.

“Saya memiliki perjalanan yang hebat, memenangkan banyak balapan, kejuaraan, dan bekerja dengan beberapa pembalap, insinyur, dan mitra yang luar biasa.

“Saya tidak perlu kembali. Saya bisa mengakhiri karier saya sekarang. Jadi, saya hanya akan kembali jika ada kesempatan yang tepat untuk bekerja dengan orang-orang hebat, dan bekerja di lingkungan di mana orang-orang ingin menang, dan mereka memiliki keinginan yang sama.

“Saya ingin menjadi mitra, bukan pekerja, tetapi kita lihat saja bagaimana kelanjutannya. Saya tidak terburu-buru. Saya tidak perlu melakukan apa pun.”