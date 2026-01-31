Tes F1 Barcelona: Statistik dari Tes Pertama Musim 2026

Tes pra-musim pertama F1 2026 berakhir setelah lima hari aksi trek di Circuit de Barcelona-Catalunya.

Uji coba tertutup ini memungkinkan tim untuk menguji performa mobil balap 2026 mereka untuk pertama kalinya, mengumpulkan pengalaman penting, dan mempelajari regulasi baru.

Berikut adalah rincian jumlah putaran yang diselesaikan setiap tim dan pembalap, serta catatan waktu putaran terbaik (tidak resmi) dari Sirkuit Barcelona-Catalunya.

Lap tercepat

Tes F1 Barcelona - Lap Tercepat Pos Pembalap Laptime 1 Lewis Hamilton 1m16.348s 2 George Russell 1m16.445s 3 Lando Norris 1m16.594 4 Charles Leclerc 1m16.653s 5 Kimi Antonelli 1m17.081s 6 Oscar Piastri 1m17.446s 7 Max Verstappen 1m17.586s 8 Pierre Gasly 1m17.707s 9 Isack Hadjar 1m18.159s 10 Esteban Ocon 1m18.393s 11 Ollie Bearman 1m18.423s 12 Arvid Lindblad 1m18.451s 13 Liam Lawson 1m18.840s 14 Franco Colapinto 1m19.150s 15 Nico Hulkenberg 1m19.870s 16 Gabriel Bortoleto 1m20.179s 17 Fernando Alonso 1m20.795s 18 Valtteri Bottas 1m20.920s 19 Sergio Perez 1m21.024s 20 Lance Stroll 1m46.404s

Hamilton mencatatkan waktu tercepat pada akhir hari terakhir tes Barcelona, mengungguli waktu tercepat sebelumnya yang dicetak oleh George Russell dari Mercedes dengan selisih sepersepuluh detik.

Juara dunia bertahan Lando Norris menempatkan McLaren di posisi ketiga dalam catatan waktu keseluruhan dari uji coba tersebut, sementara di ujung lain papan peringkat terdapat pembalap Aston Martin dan Cadillac.

Jarak tempuh setiap tim

Tes F1 Barcelona - Jarak Tempuh Setiap Tim Pos Tim Lap 1 Mercedes 502 2 Ferrari 440 3 Haas 386 4 Alpine 349 5 Racing Bulls 319 6 Red Bull 303 7 McLaren 291 8 Audi 240 9 Cadillac 164 10 Aston Martin 65

Mercedes mungkin tidak mencatatkan waktu tercepat, tetapi mereka meninggalkan Barcelona dengan statistik yang lebih penting - jarak tempuh terbanyak.

Russell dan rekan setimnya, Kimi Antonelli, adalah pembalap tersibuk minggu ini karena mereka secara mengesankan menyelesaikan lebih dari 500 putaran di antara mereka.

Haas juga menikmati jarak tempuh yang kuat untuk berada di posisi ketiga dari 10 tim yang berpartisipasi, sementara Alpine juga akan senang dengan kinerja mereka.

Aston Martin berada di posisi terbawah dalam daftar jarak tempuh karena keterlambatan kedatangan mereka yang mengakibatkan tim yang berbasis di Silverstone ini kehilangan hampir dua hari penuh waktu latihan.

Jarak tempuh Power Unit

Tes F1 Barcelona - Jarak Tempuh Power Unit Pos Pabikan Lap 1 Mercedes 1142 2 Ferrari 990 3 RBPT 622 4 Audi 240 5 Honda 65

Tes pembuka yang brilian dari Mercedes diakhiri dengan fakta bahwa mereka mencatatkan lebih dari 1000 putaran antara mereka sendiri dan tim pelanggan mereka, McLaren dan Alpine.

Red Bull Powertrains akan puas dengan penampilan solid dari unit daya F1 pertama mereka.

Tidak mengherankan melihat Audi dan Honda dengan total putaran paling sedikit mengingat mereka hanya memasok satu tim masing-masing.

Jarak tempuh pembalap

Tes F1 Barcelona - Jarak Tempuh Pembalap Pos Pembalap Lap 1 George Russell 265 2 Esteban Ocon 239 3 Kimi Antonelli 237 4 Charles Leclerc 235 5 Pierre Gasly 231 6 Lewis Hamilton 205 7 Arvid Lindblad 167 8 Lando Norris 163 9 Isack Hadjar 158 10 Liam Lawson 152 11 Ollie Bearman 147 12 Nico Hulkenberg 146 13 Max Verstappen 145 14 Oscar Piastri 128 15 Franco Colapinto 118 16 Gabriel Bortoleto 94 17 Valtteri Bottas 87 18 Sergio Perez 77 19 Fernando Alonso 61 20 Lance Stroll 4

Rekor putaran terbanyak diraih oleh Russell, yang menyelesaikan 265 putaran di Sirkuit Barcelona-Catalunya.

Di sisi lain, Lance Stroll hanya mampu menyelesaikan empat putaran sebelum mobil Aston Martin-nya mogok.



