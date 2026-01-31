Tes F1 Barcelona: Statistik dari Tes Pertama Musim 2026

Lap terakhir dan tabel jarak tempuh dari tes F1 Barcelona yang membuka pra-musim 2026.

Hamilton set the pace
Tes pra-musim pertama F1 2026 berakhir setelah lima hari aksi trek di Circuit de Barcelona-Catalunya.

Uji coba tertutup ini memungkinkan tim untuk menguji performa mobil balap 2026 mereka untuk pertama kalinya, mengumpulkan pengalaman penting, dan mempelajari regulasi baru.

Berikut adalah rincian jumlah putaran yang diselesaikan setiap tim dan pembalap, serta catatan waktu putaran terbaik (tidak resmi) dari Sirkuit Barcelona-Catalunya.

Lap tercepat

Tes F1 Barcelona - Lap Tercepat

PosPembalapLaptime
1Lewis Hamilton1m16.348s
2George Russell1m16.445s
3Lando Norris1m16.594
4Charles Leclerc1m16.653s
5Kimi Antonelli1m17.081s
6Oscar Piastri1m17.446s
7Max Verstappen1m17.586s
8Pierre Gasly1m17.707s
9Isack Hadjar1m18.159s
10Esteban Ocon1m18.393s
11Ollie Bearman1m18.423s
12Arvid Lindblad1m18.451s
13Liam Lawson1m18.840s
14Franco Colapinto1m19.150s
15Nico Hulkenberg1m19.870s
16Gabriel Bortoleto1m20.179s
17Fernando Alonso1m20.795s
18Valtteri Bottas1m20.920s
19Sergio Perez1m21.024s
20Lance Stroll1m46.404s

Hamilton mencatatkan waktu tercepat pada akhir hari terakhir tes Barcelona, mengungguli waktu tercepat sebelumnya yang dicetak oleh George Russell dari Mercedes dengan selisih sepersepuluh detik.

Juara dunia bertahan Lando Norris menempatkan McLaren di posisi ketiga dalam catatan waktu keseluruhan dari uji coba tersebut, sementara di ujung lain papan peringkat terdapat pembalap Aston Martin dan Cadillac.

Jarak tempuh setiap tim

Tes F1 Barcelona - Jarak Tempuh Setiap Tim
PosTimLap
1Mercedes502
2Ferrari440
3Haas386
4Alpine349
5Racing Bulls319
6Red Bull303
7McLaren291
8Audi240
9Cadillac164
10Aston Martin65

Mercedes mungkin tidak mencatatkan waktu tercepat, tetapi mereka meninggalkan Barcelona dengan statistik yang lebih penting - jarak tempuh terbanyak.

Russell dan rekan setimnya, Kimi Antonelli, adalah pembalap tersibuk minggu ini karena mereka secara mengesankan menyelesaikan lebih dari 500 putaran di antara mereka.

Haas juga menikmati jarak tempuh yang kuat untuk berada di posisi ketiga dari 10 tim yang berpartisipasi, sementara Alpine juga akan senang dengan kinerja mereka.

Aston Martin berada di posisi terbawah dalam daftar jarak tempuh karena keterlambatan kedatangan mereka yang mengakibatkan tim yang berbasis di Silverstone ini kehilangan hampir dua hari penuh waktu latihan.

Mercedes laid down a marker in Barcelona
Jarak tempuh Power Unit

Tes F1 Barcelona - Jarak Tempuh Power Unit
PosPabikanLap
1Mercedes1142
2Ferrari990
3RBPT622
4Audi240
5Honda65

Tes pembuka yang brilian dari Mercedes diakhiri dengan fakta bahwa mereka mencatatkan lebih dari 1000 putaran antara mereka sendiri dan tim pelanggan mereka, McLaren dan Alpine.

Red Bull Powertrains akan puas dengan penampilan solid dari unit daya F1 pertama mereka.

Tidak mengherankan melihat Audi dan Honda dengan total putaran paling sedikit mengingat mereka hanya memasok satu tim masing-masing.

Audi had a troubled first F1 test
Jarak tempuh pembalap 

Tes F1 Barcelona - Jarak Tempuh Pembalap
PosPembalapLap
1George Russell265
2Esteban Ocon239
3Kimi Antonelli237
4Charles Leclerc235
5Pierre Gasly231
6Lewis Hamilton205
7Arvid Lindblad167
8Lando Norris163
9Isack Hadjar158
10Liam Lawson152
11Ollie Bearman147
12Nico Hulkenberg146
13Max Verstappen145
14Oscar Piastri128
15Franco Colapinto118
16Gabriel Bortoleto94
17Valtteri Bottas87
18Sergio Perez77
19Fernando Alonso61
20Lance Stroll4

Rekor putaran terbanyak diraih oleh Russell, yang menyelesaikan 265 putaran di Sirkuit Barcelona-Catalunya.

Di sisi lain, Lance Stroll hanya mampu menyelesaikan empat putaran sebelum mobil Aston Martin-nya mogok.
 

