Tes F1 Barcelona: Statistik dari Tes Pertama Musim 2026
Lap terakhir dan tabel jarak tempuh dari tes F1 Barcelona yang membuka pra-musim 2026.
Tes pra-musim pertama F1 2026 berakhir setelah lima hari aksi trek di Circuit de Barcelona-Catalunya.
Uji coba tertutup ini memungkinkan tim untuk menguji performa mobil balap 2026 mereka untuk pertama kalinya, mengumpulkan pengalaman penting, dan mempelajari regulasi baru.
Berikut adalah rincian jumlah putaran yang diselesaikan setiap tim dan pembalap, serta catatan waktu putaran terbaik (tidak resmi) dari Sirkuit Barcelona-Catalunya.
Lap tercepat
Tes F1 Barcelona - Lap Tercepat
|Pos
|Pembalap
|Laptime
|1
|Lewis Hamilton
|1m16.348s
|2
|George Russell
|1m16.445s
|3
|Lando Norris
|1m16.594
|4
|Charles Leclerc
|1m16.653s
|5
|Kimi Antonelli
|1m17.081s
|6
|Oscar Piastri
|1m17.446s
|7
|Max Verstappen
|1m17.586s
|8
|Pierre Gasly
|1m17.707s
|9
|Isack Hadjar
|1m18.159s
|10
|Esteban Ocon
|1m18.393s
|11
|Ollie Bearman
|1m18.423s
|12
|Arvid Lindblad
|1m18.451s
|13
|Liam Lawson
|1m18.840s
|14
|Franco Colapinto
|1m19.150s
|15
|Nico Hulkenberg
|1m19.870s
|16
|Gabriel Bortoleto
|1m20.179s
|17
|Fernando Alonso
|1m20.795s
|18
|Valtteri Bottas
|1m20.920s
|19
|Sergio Perez
|1m21.024s
|20
|Lance Stroll
|1m46.404s
Hamilton mencatatkan waktu tercepat pada akhir hari terakhir tes Barcelona, mengungguli waktu tercepat sebelumnya yang dicetak oleh George Russell dari Mercedes dengan selisih sepersepuluh detik.
Juara dunia bertahan Lando Norris menempatkan McLaren di posisi ketiga dalam catatan waktu keseluruhan dari uji coba tersebut, sementara di ujung lain papan peringkat terdapat pembalap Aston Martin dan Cadillac.
Jarak tempuh setiap tim
|Tes F1 Barcelona - Jarak Tempuh Setiap Tim
|Pos
|Tim
|Lap
|1
|Mercedes
|502
|2
|Ferrari
|440
|3
|Haas
|386
|4
|Alpine
|349
|5
|Racing Bulls
|319
|6
|Red Bull
|303
|7
|McLaren
|291
|8
|Audi
|240
|9
|Cadillac
|164
|10
|Aston Martin
|65
Mercedes mungkin tidak mencatatkan waktu tercepat, tetapi mereka meninggalkan Barcelona dengan statistik yang lebih penting - jarak tempuh terbanyak.
Russell dan rekan setimnya, Kimi Antonelli, adalah pembalap tersibuk minggu ini karena mereka secara mengesankan menyelesaikan lebih dari 500 putaran di antara mereka.
Haas juga menikmati jarak tempuh yang kuat untuk berada di posisi ketiga dari 10 tim yang berpartisipasi, sementara Alpine juga akan senang dengan kinerja mereka.
Aston Martin berada di posisi terbawah dalam daftar jarak tempuh karena keterlambatan kedatangan mereka yang mengakibatkan tim yang berbasis di Silverstone ini kehilangan hampir dua hari penuh waktu latihan.
Jarak tempuh Power Unit
|Tes F1 Barcelona - Jarak Tempuh Power Unit
|Pos
|Pabikan
|Lap
|1
|Mercedes
|1142
|2
|Ferrari
|990
|3
|RBPT
|622
|4
|Audi
|240
|5
|Honda
|65
Tes pembuka yang brilian dari Mercedes diakhiri dengan fakta bahwa mereka mencatatkan lebih dari 1000 putaran antara mereka sendiri dan tim pelanggan mereka, McLaren dan Alpine.
Red Bull Powertrains akan puas dengan penampilan solid dari unit daya F1 pertama mereka.
Tidak mengherankan melihat Audi dan Honda dengan total putaran paling sedikit mengingat mereka hanya memasok satu tim masing-masing.
Jarak tempuh pembalap
|Tes F1 Barcelona - Jarak Tempuh Pembalap
|Pos
|Pembalap
|Lap
|1
|George Russell
|265
|2
|Esteban Ocon
|239
|3
|Kimi Antonelli
|237
|4
|Charles Leclerc
|235
|5
|Pierre Gasly
|231
|6
|Lewis Hamilton
|205
|7
|Arvid Lindblad
|167
|8
|Lando Norris
|163
|9
|Isack Hadjar
|158
|10
|Liam Lawson
|152
|11
|Ollie Bearman
|147
|12
|Nico Hulkenberg
|146
|13
|Max Verstappen
|145
|14
|Oscar Piastri
|128
|15
|Franco Colapinto
|118
|16
|Gabriel Bortoleto
|94
|17
|Valtteri Bottas
|87
|18
|Sergio Perez
|77
|19
|Fernando Alonso
|61
|20
|Lance Stroll
|4
Rekor putaran terbanyak diraih oleh Russell, yang menyelesaikan 265 putaran di Sirkuit Barcelona-Catalunya.
Di sisi lain, Lance Stroll hanya mampu menyelesaikan empat putaran sebelum mobil Aston Martin-nya mogok.