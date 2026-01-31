Tes F1 Barcelona: Hamilton Menutup Shakedown di Puncak

Lewis Hamilton menunggu sampai menit-menit akhir F1 Barcelona untuk membukukan rekor laptime dengan ban Soft, menunjukkan potensi kecepatan Ferrari SF-26 dengan laptime 1 menit 16,348 detik.

Upaya Hamilton melampaui waktu tercepat sebelumnya milik George Russel dari Mercedes pada hari kedua terakhir tes Shakedown, dengan selisih sepersepuluh detik.

Meski laptime tidak berarti banyak berpengaruh pada tahap ini, setidaknya itu adalah awal yang baik bagi Ferrari dan Hamilton setelah musim 2025 yang menyakitkan.

Tidak hanya mencatatkan waktu tercepat di Barcelona, SF-26 juga memiliki jarak tempuh yang impresif, menunjukkan reabilitas yang bagus dari mobil baru mereka.

Setelah memimpin sebagian besar sore dengan laptime 1 menit 16,594 detik, Lando Norris harus rela kehilangan puncak timesheets oleh catatan waktu impresif Hamilton.

Rekan satu tim Hamilton di Ferari, Charles Leclerc, yang juga mencatatkan waktu 1 menit 16 detik dengan ban Soft di sesi pagi, akhirnya berada di posisi ketiga tercepat di depan Oscar Piastri dari McLaren.

Max Verstappen melanjutkan pengujian untuk Red Bull, yang absen pada hari keempat karena menunggu suku cadang setelah kecelakaan hebat Isack Hadjar pada hari Selasa.

Juara dunia empat kali itu pulih dari insiden kecil di Tikungan 10 di pagi hari dan akhirnya berada di posisi kelima tercepat dengan catatan waktu 1 menit 17,586 detik.

Alonso menjajal Aston Martin buatan Newey

Fernando Alonso mencuri perhatian di awal hari saat ia mengendarai Aston Martin AMR26 rancangan Adrian Newey yang menarik perhatian untuk pertama kalinya setelah tampil untuk pertama kalinya pada jam terakhir sesi latihan pada hari Kamis.

Juara dunia dua kali itu berhasil menyelesaikan total 61 lap dengan waktu terbaik 1 menit 20,795 detik untuk menempatkan dirinya di posisi ke-11 saat ia meningkatkan kecepatan untuk Aston Martin setelah awal yang lambat.

Pierre Gasly menyelesaikan lap terbanyak dari seorang pembalap dengan total 164 lap pada hari yang produktif dengan Alpine bertenaga Mercedes-nya, dan berada di posisi keenam dalam catatan waktu.

Valtteri Bottas berada di posisi ke-12 dan paling lambat untuk Cadillac, terpaut lebih dari empat detik dari waktu tercepat.

Mercedes, favorit awal musim 2026 yang memimpin catatan waktu pada hari Kamis dan Jumat, tidak beraksi pada hari Jumat karena telah menyelesaikan tiga hari uji coba yang diizinkan dalam uji coba pembuka yang penting.

Selain Mercedes, Racing Bulls, dan Williams - yang melewatkan minggu pertama uji coba setelah mengalami penundaan pembangunan FW48 mereka - delapan tim lainnya berada di jalur yang tepat untuk menyelesaikan program masing-masing.

F1 selanjutnya akan menuju Bahrain untuk dua uji coba pramusim resmi pada tanggal 11-13 dan 18-20 Februari.

