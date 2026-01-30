Impresi Awal Mobil F1 Aston Martin Rancangan Newey

Lance Stroll memberikan penilaian awalnya setelah mengendarai mobil F1 2026 Aston Martin yang dirancang oleh Adrian Newey.

AMR26 adalah karya pertama Newey di Aston Martin, yang akhirnya mengaspal untuk pertama kalinya pada satu jam terakhir dari tes F1 Barcelona hari Kamis.

Stroll menyelesaikan empat putaran dengan AMR26 bertenaga Honda sebelum menyebabkan bendera merah dikibarkan di akhir sesi ketika ia berhenti di lintasan.

“Rasanya menyenangkan,” kata Stroll setelah mengendarai mobil Aston Martin 2026. “Senang bisa kembali ke mobil setelah beberapa minggu istirahat.

“Semua orang melakukan pekerjaan yang baik untuk mempersiapkan mobil. Ini adalah hari yang panjang bagi semua mekanik dan semua orang di tim, bekerja keras untuk mempersiapkan mobil.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Kami sempat melakukan beberapa putaran di akhir hari, dan rasanya menyenangkan.”

AMR26 telah menimbulkan kehebohan setelah penampilan perdananya di lintasan yang tertunda di Circuit de Barcelona-Catalunya.

Mobil baru Aston Martin ini akhirnya muncul dengan balutan kamuflase serba hitam, tetapi gambar pertama AMR26 mengungkapkan desain hidung, sidepod, dan penutup mesin yang khas dan sangat berbeda dari yang terlihat pada mobil-mobil pesaing.

Fernando Alonso hari ini berkesempatan mencoba AMR26 pada hari terakhir tes Shakedown Barcelona.

Aston Martin mengatasi “perubahan besar”

The Adrian Newey-designed AMR26

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Mengenai keterlambatan kedatangan Aston Martin di Barcelona, ​​Chief Trackside Engineer Mike Krack mengatakan: “Jelas kami berada dalam situasi yang agak unik.

"Kami menyambut Honda, mitra unit daya baru kami, kami telah membuat gearbox pertama kami dalam bertahun-tahun, dan Anda menggabungkannya dengan peraturan sasis baru, peraturan unit daya baru.

“Jadi, pada dasarnya, Anda bisa mengatakan ini adalah skenario terburuk atau skenario terbaik, tetapi ini adalah perubahan besar bagi kami sebagai tim, untuk menjadi tim pabrikan, tim pabrik, bersama dengan peraturan ini. Kemudian kami memiliki Adrian di tim, jadi semuanya sangat menarik, dan banyak perubahan.

“F1 tidak menunggu Anda, jadi Anda harus siap. Kami sedikit terlambat, tetapi kami berhasil sampai ke tes ini, jadi saya pikir kami bisa bangga dan senang dengan pencapaian itu.

“Ini masih baru [dengan Honda], tentu saja, dan juga ketika Anda memiliki hubungan yang begitu lama dengan mitra sebelumnya, Anda perlu mengenal orang-orangnya, Anda perlu mempelajari nama-nama mereka, bagaimana Anda bekerja sama, apa harapan Anda, apa tanggung jawabnya, semua hal semacam itu.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Tetapi ini adalah awal yang baik, beberapa senyuman di antara kami dan mereka. Tujuan kami, tentu saja, adalah menggunakan waktu ini sekarang untuk berintegrasi sebanyak mungkin, untuk belajar bagaimana bekerja sama. Saya sangat percaya diri.

"Mereka adalah pembalap, mereka sangat terbuka, Anda dapat menantang mereka. Ini sangat menyenangkan dan saya berharap dapat melanjutkan hubungan itu.”