Hamilton Yakin Ferrari Memulai Lebih Baik di Musim 2026

Lewis Hamilton menyelesaikan tes pertamanya di lintasan kering dengan mobil Ferrari SF-26 baru pada hari Kamis dan mencatatkan 85 lap, meski sempat melintir di pagi hari.

Itu terjadi setelah sesi pertama Hamilton dengan mobil Ferrari 2026 yang berlangsung dalam kondisi basah pada Selasa sore.

Ferrari memiliki jarak tempuh dan keandalan yang kuat sejauh ini selama uji coba tertutup lima hari di Barcelona.

"Saat Anda datang ke sesi uji coba, Anda selalu ingin mendapatkan banyak putaran," kata Hamilton, yang melalui musim debut yang sangat mengecewakan di Ferrari pada tahun 2025.

"Hari ini, saya melakukan 85 putaran di pagi hari, yang luar biasa. Itu benar-benar berkat semua orang di pabrik yang telah melakukan pekerjaan hebat untuk memastikan bahwa mobil, sejauh ini, benar-benar andal.

"Tahun lalu kami mengalami awal yang lebih buruk dalam pengujian. Jadi, mengingat ini adalah serangkaian aturan yang benar-benar baru, ini lebih baik daripada yang pernah kami alami di masa lalu, jadi saya sangat berharap itu berlanjut."

Hamilton in the SF-26

Hamilton tentang tujuan Ferrari yang tersisa

Membahas target Ferrari di hari terakhir pengujian, Hamilton mengatakan: "Kami akan terus mencoba mendapatkan sebanyak mungkin pengalaman dan pengetahuan tentang mesin ini, mobil, dan sisi aerodinamika.

"Kami menjalani program pagi ini, dan menemukan beberapa hal yang perlu dipelajari. Charles akan melakukan serangkaian pengujian yang berbeda sore ini, yang sangat bagus.

"Peran saya adalah mendengarkan sebanyak mungkin. Pada akhirnya, kami berdua akan berkumpul dan membicarakan masalah kami, hal positif, dan hal negatifnya. Kemudian kami akan membuat rencana tentang apa yang ingin kami tangani besok, sebagai hari terakhir kami.

"Namun, kami sudah mendapatkan data yang bagus sejauh ini, jadi intinya adalah memahami hal itu dan memastikan Anda membuat keputusan yang benar-benar jelas dan tepat mengenai apa yang akan diuji ke depannya sebelum kami sampai di Bahrain."

Rekan setim Charles Leclerc telah meningkatkan kecepatan Ferrari pada pagi terakhir sesi latihan, mencatatkan waktu 1 menit 16,653 detik dengan ban Soft.

Satu-satunya pembalap lain yang mencatatkan waktu 1 menit 16 detik sejauh ini adalah George Russell, yang menjadi pembalap tercepat untuk Mercedes pada hari kedua terakhir sesi uji coba.