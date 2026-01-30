McLaren Anggap Rival Tetapkan Standar Tinggi di Tes Barcelona

McLaren mengakui bahwa rival mereka "menetapkan standar performa yang sangat tinggi" selama tes pra-musim pertama untuk F1 2026.

Skuat Woking menyoroti awal mengesankan yang dicapai rival, khususnya Mercedes, dalam siaran pers usai hari keempat tes F1 Barcelona yang sulit dengan masalah teknis.

Setelah awal menjanjikan dengan Lando Norris yang mencatatkan 77 lap pada hari Rabu, hari kedua tes McLaren diganggu oleh masalah sistem bahan bakar.

Oscar Piastri hanya mampu menyelesaikan 48 lap sebelum mobil MCL40-nya mengalami masalah teknis yang membuatnya harus tetap berada di garasi hingga akhir hari Kamis.

"Tentu saja, sangat disayangkan kami tidak dapat melakukan sesi latihan di sore hari karena setiap menit waktu di lintasan sangat berharga di tahap awal musim ini," kata Performance Technical Director McLaren, Mark Temple.

"Kami menemukan masalah pada sistem bahan bakar, yang berarti kami tidak dapat melakukan semua sesi latihan yang kami inginkan.

"Mobil ini sangat kompleks, jadi kami memutuskan untuk membawa mobil kembali ke garasi dan membongkarnya untuk memahami sepenuhnya dari mana masalah itu berasal, sebelum sesi latihan besok."

Selain masalah teknis yang mempersingkat program Piastri, McLaren merasa puas dengan sesi uji coba yang telah mereka lakukan.

“Kami memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi mobil dari sudut pandang dasar,” tambah Temple.

“Dalam uji coba ini, aspek terpenting bagi para pembalap adalah mereka memahami cara kerja mobil baru, bagaimana unit daya berinteraksi, dan proses manajemen energi.

“Secara keseluruhan, kami belum menemukan hal yang terlalu tidak terduga. Perilaku dan pengendalian mobil sesuai dengan apa yang kami pikirkan, jadi tidak ada yang mengejutkan para pembalap. Ini hanya tentang belajar dan mengenalinya, dan kemudian seiring bertambahnya waktu, kami akan mencoba untuk menyesuaikan atau menyetel mobil.”

McLaren memasuki tahun 2026 dan perubahan regulasi F1 sebagai juara dunia bertahan, setelah meraih dua gelar konstruktor terakhir, sementara Norris mengamankan gelar juara pembalap pertamanya tahun lalu.

Uji coba pramusim Mercedes yang kuat - di mana Silver Arrows tidak hanya memimpin tetapi juga menikmati jarak tempuh yang mengesankan dan keandalan yang luar biasa - jelas telah menimbulkan kecurigaan di antara para pesaing mereka.