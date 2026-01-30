Mercedes Lampaui Ekspektasi pada Tes Shakedown Barcelona

Mercedes melampaui ekspektasi mereka sendiri dalam uji coba pramusim F1 2026 pertama mereka di Barcelona.

George Russell dan Kimi Antonelli mencatatkan tepat 500 putaran di Circuit de Barcelona-Catalunya selama tiga hari yang diizinkan untuk melakukan uji coba, menempatkan Silver Arrows di puncak daftar jarak tempuh dalam uji coba tertutup F1.

Selain menjadi tim yang paling produktif, Mercedes juga menetapkan standar dalam hal kecepatan, dengan para pembalap pabrikan Jerman tersebut secara bergantian menghasilkan catatan waktu putaran terbaik baru.

Saat tulisan ini dibuat, laptime 1 menit 16,445 detik yang dibuat Russell pada hari keempat tetap menjadi waktu tercepat dari tes. Sebagai catatan tambahan, laptime ini bahkan lebih cepat dibandingkan lap terbaik mereka di Grand Prix Spanyol tahun lalu.

Pada hari kedua tes, Antonelli mampu menyelesaikan simulasi balapan penuh.

Baik pada hari Rabu maupun Kamis, Mercedes finis di posisi 1-2 di klasemen, meski secara umum catatan waktu pada tes pra-musim tidak bisa dijadikan acuan karena banyaknya variabel dan faktor yang tidak diketahui.

Namun tetap saja, jarak tempuh dan reabilitas yang luar biasa dari Mercedes mencuri perhatian rival.

Mercedes laid down a marker in Barcelona

Begitu lancarnya program tes mereka, Mercedes bahkan beralih ke mode kualifikasi pada hari terakhir tes, sementara tim lain masih dalam mode 'shakedown', fokus pada keandalan, pemeriksaan sistem, dan memahami peraturan baru untuk tahun 2026.

“Dari perspektif keandalan, ini adalah minggu yang baik bagi kami. Mobil ini memungkinkan kami untuk menjalankan program persis seperti yang kami inginkan setiap hari selama tiga hari dan itulah yang kami harapkan datang ke Barcelona,” kata Trackside Technical Director Mercedes, Andrew Shovlin.

“Ini adalah bukti nyata kerja keras semua orang di Brackley dan Brixworth dalam menghidupkan mobil ini. Kami juga telah membuat kemajuan yang baik dengan beberapa tantangan yang kami lihat pada hari pertama dan kedua dan itu menyenangkan.

“Meskipun demikian, di Barcelona kami hanya benar-benar fokus pada pembuktian W17. Di Bahrain, kami akan beralih ke eksplorasi pengaturan yang tidak dapat Anda lakukan di sini karena cuacanya sangat dingin.

”Hal itu akan memberi kita gambaran yang jauh lebih baik tentang kemampuan relatif mobil tersebut seiring kita melangkah menuju musim 2026.”

Selain itu, Mercedes juga memiliki banyak pengetahuan karena dua dari tiga tim pelanggan mereka, McLaren dan Alpine, menempuh jarak yang cukup jauh dengan Power Unit Mercedes HPP baru di bagian belakang mobil mereka masing-masing.

Mercedes telah diunggulkan sebagai favorit untuk tahun 2026 bahkan sebelum roda mobil mereka diputar, dan uji coba di Barcelona hanya akan semakin memperkuat prediksi awal tersebut di mata banyak orang.

