F1 Tes Barcelona: Jadwal Tim untuk Pengujian Pertama di 2026

Tes pra-musim F1 pertama di 2026 berlangsung di Barcelona pekan ini, yang berlangsung pada 26-30 Januari.

Sebagai bagian dari perubahan regulasi terbesar dalam sejarah F1 baru-baru ini, tiga tes pra-musim akan berlangsung sebelum putaran pembuka musim 2026 di Australia pada 8 Maret.

Yang pertama adalah tes kolektif di Circuit de Barcelona-Catalunya di Spanyol, yang berlangsung pekan ini.

Tes ini akan berlangsung secara privat untuk mebantu tim dan pembalap menyesuaikan diri dengan mobil baru mereka jauh dari sorotan media dan fans.

Semua tim memiliki jatah tiga hari tes dari jendela lima hari yang tersedia, dan berikut ini apa yang kami ketahui dari jadwal setiap tim.

Senin (25/1)

Tujuh dari 11 tim berlari pada hari pertama uji coba. Tim-tim tersebut adalah:

Mercedes

Red Bull

Racing Bulls

Haas

Audi

Alpine

Cadillac

Selasa (26/1)

Ferrari bergabung dalam sesi uji coba hari kedua, tetapi Red Bull adalah satu-satunya tim lain yang (sejauh ini) berlaga pada hari Selasa.

Ferrari

Red Bull

Mercedes, Haas, Alpine, Audi, dan Cadillac memilih untuk tidak berlaga pada hari kedua, yang diperkirakan akan terpengaruh oleh cuaca basah di sore hari.

McLaren dijadwalkan bergabung dalam uji coba pada hari Rabu.

Aston Martin turun di hari keempat

Aston Martin akan absen pada tiga hari pertama uji coba pramusim F1 2026 di Barcelona.

"AMR26 akan berada di Barcelona akhir pekan ini untuk uji coba pertamanya. Niat kami adalah untuk melakukan uji coba pada hari Kamis dan Jumat," kata juru bicara Aston Martin.

Diyakini bahwa Aston Martin memilih untuk memaksimalkan waktu pengembangan dan menunda desain serta pembuatan mobil hingga sedekat mungkin dengan waktu yang tersedia.

Williams - Melewatkan keseluruhan tes Barcelona

Williams mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam tes Barcelona setelah mengalami penundaan dalam pengembangan FW48 mereka.

Keputusan ini berarti Alex Albon dan Carlos Sainz tidak akan dapat mengendarai mobil Williams 2026 sampai tes pra-musim resmi pertama di Bahrain pada 11-13 Februari.

“Tim Williams F1 telah mengambil keputusan untuk tidak berpartisipasi dalam uji coba shakedown pekan depan di Barcelona menyusul penundaan dalam program FW48 karena kami terus berupaya untuk memaksimalkan performa mobil,” demikian pernyataan dari tim yang berbasis di Grove tersebut.

“Sebagai gantinya, tim akan melakukan serangkaian pengujian termasuk program VTT [Virtual Test Track] pekan depan dengan mobil 2026 untuk mempersiapkan uji coba resmi pertama di Bahrain dan balapan pertama musim ini di Melbourne.

“Kami berharap dapat segera turun ke lintasan dalam beberapa minggu mendatang dan ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar kami atas dukungan Anda yang berkelanjutan – ada banyak hal yang dapat kita nantikan bersama di tahun 2026.”

Pukulan telak bagi persiapan Williams saat ini mengingatkan kita pada saat mobil tim terlambat mengikuti uji coba pra-musim 2019.

Saat itu Williams sedang mengalami kesulitan keuangan, tetapi untungnya keadaan telah berubah di bawah kepemilikan Dorilton Capital.