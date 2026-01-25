DIJELASKAN: Kenapa Hamilton Berhenti di Trek saat Shakedown SF-26

Ferrari menjalankan mobil F1 2026 mereka, SF-26, untuk pertama kalinya dalam sesi shakedown, Jumat (23/1), namun kekhawatiran muncul pada hari pertama mobil itu mengaspal.

Setelah musim 2025 yang mengecewakan di mana Ferrari tidak meraih satu pun kemenangan, Scuderia bertekad untuk kembali bersaing di barisan depan tahun ini.

Lewis Hamilton jadi pembalap pertama yang memberi debut SF-26 di lintasan saat pembalap Inggris itu berkeliling trek tes di Fiorano. Tetapi, pembalap Inggris itu menghentikan mobil di trek selama demonstrasi tersebut.

Lewis Hamilton driving the Ferrari Sf-26 during a shakedown in Fiorano

Apa yang membuat Hamilton berhenti di trek?

Meski event tersebut tidak ditayangkan secara publik, media dan beberapa fans hadir dalam sesi tersebut, mengambil video di mana SF-26 yang dikendarai Hamilton berhenti, dan tersebar di sosial media.



Rekaman juga beredar di media sosial yang menunjukkan para mekanik berlari ke lintasan untuk kemudian mengambil mobil dan mendorongnya kembali ke ke garasi.

Hal ini tentu saja menimbulkan banyak spekulasi daring bahwa mobil baru Ferrari tersebut telah mengalami masalah selama uji coba pertamanya.

"e vai parando a Ferrari..."pic.twitter.com/GgASmHGSyJ — Estagiário da F1 (@EstagiariodaF1) January 23, 2026

Ferrari segera membantah berbagai klaim yang beredar, dengan menjelaskan bahwa mobil tersebut tidak dihentikan karena masalah mekanis.

Sebaliknya, Hamilton diperintahkan untuk berhenti dengan sengaja karena adanya batasan jumlah putaran yang diizinkan tim.

Karena ini adalah acara demonstrasi murni untuk menguji mobil, hanya 15 km putaran yang diizinkan.



Ferrari menjelaskan bahwa Hamilton menyelesaikan dua setengah putaran dan diinstruksikan untuk menghentikan mobil agar rekan setimnya, Charles Leclerc, dapat mengemudikan mobil selama dua setengah putaran sesuai dengan batas yang ditetapkan.

