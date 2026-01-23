Williams Absen di Tes Catalunya saat FW48 Alami Penundaan

Williams mengkonfirmasi pada hari Jumat keputusan mereka untuk absen di Shakedown kolektif, yang berlangsung dari 26-30 Januari di Sirkuit Barcelona-Catalunya, karena "penundaan dalam program FW48".

Tim yang berbasis di Grove ini mengatakan hal ini terjadi karena tim berupaya "untuk mencapai performa mobil maksimal" menjelang musim F1 2026.

"Atlassian Williams F1 Team telah mengambil keputusan untuk tidak berpartisipasi dalam shakedown minggu depan di Barcelona menyusul penundaan dalam program FW48 karena kami terus berupaya untuk mencapai performa mobil maksimal," demikian bunyi pernyataan tim.



"Tim akan melakukan serangkaian pengujian, termasuk program VTT (Virtual Track Training) minggu depan dengan mobil 2026 untuk mempersiapkan pengujian resmi pertama di Bahrain dan balapan pertama musim ini di Melbourne.

"Kami berharap dapat segera turun ke lintasan dalam beberapa minggu mendatang dan ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar kami atas dukungan Anda yang berkelanjutan – ada banyak hal yang dapat kita nantikan bersama di tahun 2026."

Williams menikmati finis terbaik mereka di F1 dalam satu dekade dengan meraih posisi kelima di klasemen konstruktor tahun lalu berkat upaya Alex Albon dan Carlos Sainz, yang meraih dua podium menakjubkan.

Sebelas tim F1 telah diundang untuk uji coba awal yang akan diadakan secara tertutup di Barcelona.

Tim diizinkan untuk melakukan uji coba pada tiga dari lima hari, dengan McLaren mengkonfirmasi bahwa mereka akan melewatkan setidaknya hari pertama untuk memprioritaskan waktu pengembangan.