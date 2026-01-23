Alpine Luncurkan Mobil F1 2026 di Atas Kapal Pesiar

Alpine membuka penutup dari mobil F1 2026 mereka dalam acara peluncuran di atas kapal pesiar di Barcelona pada hari Jumat (23/1).

A526 akan menjalankan Power Unit Mercedes setelah pemilik Alpine, Renault, mengambil keputusan untuk menyudahi proyek Power Unit mereka dan mengubah status tim jadi tim pelanggan untuk musim 2026.

Mobil ini sudah mengaspal sebelum peluncuran, dengan Alpine menjalankan shakedown pada hari Rabu (21/1) di Sirkuit Silverstone yang basah.

Untuk line-up pembalap, Alpine bertahan dengan duet Pierre Gasly dan Franco Colapinto di musim 2026, dan berharap perubahan total regulasi akan meningkatkan peruntungan mereka.

Alpine mengakhiri tahun 2025 di posisi terbawah klasemen konstruktor dengan hanya 22 poin, yang semuanya dicetak oleh Gasly.

Tim juru kunci F1 berharap keputusan mereka menghentikan pengembangan mobil 2025 lebih awal untuk fokus pada peraturan baru 2026 akan membuahkan hasil, karena tim yang dipimpin oleh Flavio Briatore ini berupaya untuk kembali naik ke posisi atas klasemen.

“Sangat jarang melihat perubahan seperti ini dalam olahraga kita, dan perubahan yang berpotensi mengguncang tatanan kompetitif,” kata Briatore.

“Kami melakukannya selangkah demi selangkah. Kami tidak tahu di mana peringkat kami di balapan pertama, apalagi di balapan terakhir.

“Pengembangan akan sangat penting, dan mempelajari serta memahami cara terbaik untuk memaksimalkan paket di setiap sirkuit akan membuat perbedaan besar bagi kesuksesan kami. Kami tahu ini adalah perjalanan panjang dan kami menantikannya.

“Pierre dan Franco memiliki semangat yang tinggi. Tahun lalu bukanlah tahun yang mudah bagi siapa pun, terutama bagi mereka, dan merupakan tugas kami untuk menyediakan mobil yang memungkinkan mereka untuk menunjukkan bakat mereka di posisi yang paling kompetitif.”

Alpine akan tetap berada di Barcelona untuk tes privat kolektif Minggu depan, yang berlangsung dari tanggal 26-30 Januari.