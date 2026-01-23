VIDEO: Ferrari SF-26 Mengaspal untuk Pertama Kalinya di Fiorano

Ferrari memperkenalkan SF-26 dengan video singkat pada Jumat pagi, sebelum mobil mengaspal untuk pertama kalinya di Fiorano tak lama kemudian.

Lewis Hamilton jadi pembalap pertama yang berkesempatan mengendarai mobil 2026 Ferrari sebagai bagian dari hari shooting yang menempuh jarak 200km.

Selanjutnya, SF-26 akan dibawa ke Barcelona untuk tes privat kolektif, yang berlangsung antara 26-30 Januari.

Sound ON! 🔊 The SF-26 comes to life! pic.twitter.com/aC1M0K58V3 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 23, 2026

Mobil Ferrari tahun 2026 menampilkan livery retro yang elegan dengan lebih banyak warna putih di warna merah klasik Scuderia.

Hamilton bertekad untuk melupakan musim 2025 yang mengecewakan bersama Ferrari saat F1 memasuki era baru yang dapat mengubah peta kekuatan antar tim.

Pembalap 41 tahun itu gagal meraih satupun podium Grand Prix tahun lalu, dan secara meyakinkan dikalahkan oleh rekan setimnya Charles Leclerc.

Itu adalah tahun 2025 yang mengecewakan untuk Ferrari, di mana mereka menutup musim tanpa kemenangan dan merosot ke posisi empat klasemen konstruktor.

Hamilton bersiap untuk 'tantangan besar'

Hamilton hits the track in Ferrari's 2026 F1 car

Pada peluncuran Ferrari, Hamilton mengatakan: "Ini akan menjadi tahun yang sangat penting dari perspektif teknis, dengan pembalap memainkan peran sentral dalam manajemen energi, memahami sistem baru, dan berkontribusi pada pengembangan mobil.

"Musim 2026 merupakan tantangan besar bagi semua orang, mungkin perubahan regulasi terbesar yang pernah saya alami dalam karier saya.

"Ketika era baru dimulai, segalanya berputar di sekitar pengembangan, pertumbuhan sebagai sebuah tim, dan bergerak maju ke arah yang sama."

Leclerc mengatakan: "Regulasi 2026 menuntut tingkat persiapan yang lebih tinggi, terutama bagi kami para pembalap. Ada banyak sistem baru yang perlu dipahami dan dioptimalkan, itulah sebabnya kami sangat terlibat sejak tahap awal pengembangan proyek ini.

"Manajemen energi dan unit daya akan menjadi salah satu aspek terpenting - tantangan menarik yang akan mengharuskan kami para pembalap untuk beradaptasi dengan cepat, lebih mengandalkan insting pada awalnya, dan kemudian semakin mengandalkan data yang tepat."