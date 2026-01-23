Ferrari Perkenalkan Mobil F1 2026 untuk Leclerc dan Hamilton

Setelah gagal meraih satupun kemenangan Grand Prix pada musim 2025 yang mengecewakan, Ferrari berharap regulasi teknis baru F1 dapat membawa mereka kembali ke depan.

Livery Ferrari SF-26 masih didominasi warna merah, tapi dengan bagian putih yang mendominasi bagian kokpit dan airbox mobil.

Susunan pembalap Scuderia tidak berubah, dengan Lewis Hamilton akan kembali berpasangan dengan Charles Leclerc.

Hamilton, yang akan memiliki Race Engineer baru tahun ini, berharap tahun kedua yang lebih baik di Ferrari setelah gagal meraih satupun podium pada musim debutnya berseragam merah.

Side-on view of the SF-26

Leclerc, yang mencetak tujuh podium musim lalu, memberi tekanan ke Ferrari dengan memperingatkan "sekarang atau tidak sama sekali" bagi tim paling terkenal di F1 untuk menghadirkan mobil yang mampu memenangkan kejuaraan.

Ferrari belum memenangkan kejuaraan dunia F1 sejak 2008 dan merosot ke posisi keempat dalam kejuaraan konstruktor tahun lalu, setelah nyaris meraih gelar konstruktor 2024.

“SF-26 menandai awal era baru bagi Formula 1 dan Ferrari, dengan regulasi baru yang diperkenalkan pada tahun yang sama untuk sasis dan Power Unit, serta bahan bakar baru dan ukuran ban baru,” kata kepala tim Ferrari, Fred Vasseur.

“Mobil ini adalah hasil dari upaya tim yang luar biasa dan mewakili awal dari perjalanan yang sepenuhnya baru, dibangun di sekitar seperangkat aturan yang berbeda yang pasti membawa sejumlah hal yang tidak diketahui.

“Tim selaras dan lebih bersatu dari sebelumnya saat kami menatap musim ini. Mulai minggu depan di Barcelona, ​​kami akan memulai proses memahami dan memvalidasi mobil.

“Pada fase awal ini, prioritasnya adalah mempelajari sebanyak mungkin dan mulai membangun fondasi yang kokoh menjelang balapan pembuka.”

SF-26 akan melakukan debutnya di trek hari ini di Sirkuit Fiorano, sebelum bertolak ke Barcelona untuk uji coba pramusim pertama dari tanggal 26-30 Januari.

Para Tifosi tiba di sirkuit pukul 5 pagi untuk melihat sekilas mobil baru Ferrari untuk pertama kalinya.