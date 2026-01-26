McLaren Ungkap Gambar Mobil F1 2026 dalam Livery Tes

McLaren telah merilis tampilan pertama mobil F1 2026 mereka melalui serangkaian render digital.

Gambar-gambar tersebut menampilkan MCL40 yang dibalut livery khusus yang akan digunakan McLaren untuk tes pra-musim di Barcelona sebelum mengungkap livery balap mereka untuk musim 2026 pada peluncuran musim mereka pada 9 Februari.

McLaren berharap penantang 2026 akan melanjutkan kesuksesan pendahulunya di era baru F1 dengan regulasi sasis dan unit daya yang sepenuhnya baru.

Tahun lalu, McLaren MCL39 meraih 14 kemenangan saat tim yang berbasis di Woking ini meraih gelar dunia konstruktor kedua beruntun, sementara itu Lando Norris mengamankan gelar juara pembalap pertamanya.

McLaren mengkonfirmasi bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam hari pertama uji coba tertutup di Barcelona, ​​yang dimulai hari ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Seluruh 11 tim memiliki waktu selama tiga dari lima hari di Circuit de Barcelona-Catalunya, tetapi McLaren telah memutuskan untuk melewatkan setidaknya hari pertama untuk memaksimalkan waktu pengembangan.

The front-end of the MCL40

“Kami berencana untuk memulai pengujian pada hari kedua atau ketiga. Kami tidak akan melakukan pengujian pada hari pertama,” jelas Team Principal McLaren, Andrea Stella, kepada media termasuk Crash.net pekan lalu.

“Kami ingin memberi diri kami waktu sebanyak mungkin untuk pengembangan. Kami akan mulai dari hari kedua atau ketiga, dan kami akan melakukan pengujian selama tiga hari.”

Stella menambahkan: “Ini selalu menjadi Plan A. Ada begitu banyak perubahan sehingga kami tidak perlu menjadi yang pertama di lintasan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Kami ingin memberi waktu sebanyak mungkin untuk pengembangan karena setiap hari pengembangan, setiap hari desain menambahkan sedikit peningkatan kinerja.

“Ini juga berarti bahwa jika Anda berada di trek lebih awal, Anda akan memiliki kepastian untuk mengetahui apa yang perlu Anda ketahui sesegera mungkin.

“Tetapi pada saat yang sama, itu berarti Anda mungkin telah berkomitmen pada desain dan realisasi mobil relatif lebih awal. Jadi, Anda akan mengorbankan waktu pengembangan dan kinerja akhir.”

Ferrari juga absen pada hari Senin, sementara Williams mengkonfirmasi bahwa mereka akan melewatkan seluruh tes pembuka setelah gagal menyiapkan mobil 2026 mereka tepat waktu.

The MCL40 is sporting a test livery

Article continues below ADVERTISEMENT