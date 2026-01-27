Alpine Konfirmasi Pembicaraan dengan Horner Soal Akuisisi Saham Tim

Christian Horner telah berupaya kembali ke F1 sejak dipecat oleh Red Bull setelah 20 tahun memimpin tim Milton Keynes tersebut.

Setelah banyak rumor beredar, Alpine mengkonfirmasi bahwa Horner adalah salah satu pihak yang berminat untuk membeli 24 persen saham Otro Capital di tim tersebut.

Sementara itu, Renault Group memiliki sisa 76 persen saham Alpine.

Alpine mengkonfirmasi minat Horner setelah bos tim de facto Flavio Briatore mengungkapkan pembicaraan tersebut kepada wartawan dalam konferensi pers pada peluncuran livery tim 2026 Jumat lalu.

“Otro ingin menjual partisipasinya di Alpine. Ada beberapa grup yang tertarik. Untuk saat ini, situasinya seperti itu,” kata Briatore.

“Saya sudah mengenal Christian selama bertahun-tahun, saya tetap berbicara dengan Christian, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan saya.

“Pertama, Anda perlu membeli Otro, dan setelah itu Renault perlu menerima pembeli, dan setelah itu kita lihat apa yang terjadi.

“Tetapi ini tidak ada hubungannya dengan saya karena dia bernegosiasi dengan Otro, bukan bernegosiasi dengan kami.”

Dalam sebuah pernyataan, Alpine mengatakan bahwa “bukan rahasia lagi” bahwa Otro Capital telah “melakukan pembicaraan untuk menjual sahamnya di tim tersebut”.

“Dengan pertumbuhan Formula 1 yang terus pesat, valuasi tim-tim tersebut terus meningkat dan, tidak mengherankan, telah menyebabkan banyak pihak yang tertarik untuk memasuki olahraga ini,” tambah Alpine.

“Tim tersebut secara teratur didekati dan dihubungi oleh calon investor, terutama mengingat Otro Capital menyatakan telah melakukan pembicaraan penjajakan.

“Pendekatan atau diskusi apa pun dilakukan dengan pemegang saham yang ada, Otro Capital (24%) dan Renault Group (76%), bukan langsung dengan (penasihat eksekutif dan bos tim de facto) Flavio Briatore atau tim tersebut.”

Akuisisi Alpine oleh Otro Capital senilai £171 juta pada tahun 2023 membuat nilai tim tersebut saat itu sekitar £706 juta.

Perubahan kepemilikan sejak saat itu telah membuat nilai McLaren menjadi £3,5 miliar dan Mercedes menjadi £4,6 miliar.