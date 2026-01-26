Sosok Mobil F1 2026 Red Bull Terungkap Jelang Shakedown

Red Bull akhirnya memberikan tampilan pertama mobil F1 2026 mereka, RB22.

Skuat Milton Kenyes belum benar-benar menampilkan mobil 2026 mereka yang sebenarnya, hanya memperkenalkan livery untuk musim mendatang pada mobil pameran di peluncuran musim mereka baru-baru ini di Detroit.

Tapi jelang RB22 di lintasan di Barcelona selama uji coba pramusim kolektif F1 yang dimulai pada hari Senin (26/1), Red Bull merilis gambar mobil balap 2026 mereka yang sebenarnya.

Red Bull mengkonfirmasi bahwa RB22 akan turun ke lintasan pada hari pertama uji coba Barcelona pada hari Senin.

Red Bull's RB22

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Tim rival McLaren dan Ferrari absen pada hari pertama uji coba, sementara Williams absen sepanjang uji coba setelah gagal menyiapkan mobil 2026 mereka tepat waktu.

Sebelas tim diundang untuk mengikuti uji coba, dan masing-masing diizinkan untuk melakukan tiga hari pengujian sepanjang minggu ini.

Setelah uji coba di Barcelona, ​​akan ada dua uji coba pramusim selanjutnya di Bahrain bulan depan.

Musim F1 2026 dimulai pada 8 Maret dengan Grand Prix Australia di Melbourne.

Max Verstappen akan berusaha merebut kembali gelar juara dunia pembalap setelah kehilangan gelar juara dunia 2025.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT