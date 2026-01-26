Apa yang Mungkin Bisa Kita Dapatkan dari Tes F1 Barcelona?

Tes pra-musim F1 2026 sudah dimulai dengan 10 dari 11 tim turut serta pada tes Barcelona selama lima hari di Circuit de Barcelona-Catalunya.

Dengan F1 memperkenalkan regulasi sasis dan Power Unit yang sepenuhnya baru di 2026, akan ada lebih banyak waktu tes dibanding musim-musim lainnya.

Shakedown di Barcelona membuka rangkaian tes pra-musim sebelum musim 2026 dibuka dengan Grand Prix Australia di Albert Park pada 8 Maret.

Ke-11 tim diizinkan untuk turun pada tiga dari lima hari yang tersedia di Catalunya, dengan McLaren dan Ferrari memilih absen pada hari pertama.

Sementara itu, Williams mengonfirmasi bahwa mereka akan melewatkan seluruh tes Barcelona setelah penantang 2026 mereka, FW48, gagal siap tepat waktu.

Kenapa tes Barcelona dibuat privat?

Yang membedakan tes Barcelona dari tes pra-musim lainnya adalah tes ini dijalankan secara privat.

Hal ini berarti tidak ada live timing, tidak ada siaran televisi, dan media juga tidak mendapatkan akses meliput.

Keputusan untuk menjadikan uji coba pembuka bersifat tertutup berarti tim dapat melakukan beberapa pengujian awal untuk memahami mobil F1 mereka yang telah banyak berubah dan mengatasi masalah awal apa pun tanpa pengawasan publik.

Keputusan ini menuai kritik dan memicu pembicaraan negatif terkait kekhawatiran tentang aturan baru dan potensi masalah reabilitas, tetapi keputusan ini memberikan kendali kepada F1 dan tim.

Terdapat laporan bahwa siaran langsung uji coba pramusim F1 pertama di Bahrain akan memiliki akses terbatas. Sementara itu tes terakhir di Bahrain diharapkan akan mendapatkan liputan media dan TV penuh.

Tidak sepenuhnya tertutup

Meskipun tes dilakukan secara tertutup, bukan berarti sepenuhnya rahasia dan beberapa informasi akan muncul selama minggu tersebut.

F1 akan memiliki kru televisi kecil di lokasi untuk merekam beberapa wawancara, sementara tim akan merilis sejumlah informasi terbatas yang telah disetujui.

Setiap tim diperbolehkan untuk membagikan hingga 12 gambar per hari, dengan batasan enam gambar mobil mereka. Tim juga diperbolehkan untuk mengunggah video pendek di media sosial setiap hari.

Tim internal F1 akan mengunggah konten di media sosial dan saluran digital mereka, sehingga kita akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang F1 2026.

Sky akan menayangkan rangkuman akhir hari di saluran YouTube mereka, dan menampilkan paket sorotan pada pukul 9 malam waktu Inggris di Sky Sports F1 di akhir setiap hari balapan.

