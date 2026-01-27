NLS Loloskan Perubahan Jadwal untuk Mengakomodir Verstappen

Rencana Max Verstappen untuk turut serta di Nurburgring 24 Hours tampaknya akan terealisasi setelah NLS melakukan perombakan besar di kalender balap mereka.

Verstappen berkompetisi di kejuaraan NLS di Sirkuit Nurburgring Nordschleife untuk pertama kalinya tahun lalu, ia turun menggunakan mobil GT3 Ferrari.

Pembalap Belanda itu menang pada debutnya, usai mendapatkan lisensi balapnya untuk berkompetisi di Nurburgring hanya beberapa minggu sebelumnya.

Sejak saat itu, rencana telah disusun agar pembalap Red Bull F1 itu berkompetisi di ajang Nurburgring 24 Hours yang ikonik.

Verstappen akan mengendarai mobil Mercedes GT3 milik Winward Racing, yang telah disetujui oleh Red Bull dan Mercedes, dan telah menguji mobil tersebut akhir tahun lalu.

Perubahan jadwal untuk mengakomodasi Verstappen

Meskipun tanggal Nurburgring 24 pada 16-17 Mei tidak bentrok dengan putaran F1, acara persiapan NLS sebelumnya justru bentrok.

Berkompetisi di acara-acara ini tidak wajib bagi Verstappen untuk masuk ke Nurburgring 24, tetapi merupakan pra-syarat pribadi baginya.

Setelah adanya lobi dari para eksekutif puncak Mercedes - termasuk bos F1 Toto Wolff - NLS akhirnya mengubah tanggal NLS 2 dari 28 Maret menjadi 21 Maret.

Hal ini terjadi seminggu setelah Grand Prix F1 China dan seminggu sebelum Grand Prix Jepang.

Sebuah pernyataan mengenai hal ini berbunyi: “Kami mengubah strategi untuk olahraga ini dan wilayah kami! Untuk memaksimalkan partisipasi internasional, NLS2 telah dimajukan ke tanggal 21 Maret.

“Penyesuaian ini memanfaatkan celah dalam kalender F1 antara Grand Prix di Tiongkok dan Jepang.

“Dengan menyelaraskan dengan jadwal balap internasional, kami memungkinkan para pembalap papan atas untuk berkompetisi di NLS.

“Langkah ini meningkatkan jangkauan global kami untuk kepentingan semua tim, peserta, dan seluruh wilayah Nurburgring.

“Terima kasih sebesar-besarnya kepada para mitra kami atas dukungan luar biasa dan kerja sama tanpa pamrih mereka. Bersama-sama, kita memperkuat ‘Neraka Hijau’.”

Partisipasi Verstappen dalam kalender Nurburgring tahun lalu memberikan dorongan besar bagi minat publik, yang diharapkan NLS dapat terus ditingkatkan pada tahun 2026 dengan penampilannya dalam balapan 24 jam yang ikonik tersebut.

