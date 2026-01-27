Ferrari Dekati Mantan Teknisi McLaren untuk Race Engineer Hamilton?

Ferrari tengah mencari Race Engineer baru untuk Lewis Hamilton di 2026 setelah mengonfirmasi Riccardo Adami dialihkan ke peran baru dalam struktur akademi tim.

Race Engineer Charles Leclerc, Bryan Bozzi, mengawasi Leclerc dan Hamilton pada Shakedown di Fiorano Jumat lalu, dan diperkirakan akan mengambil peran serupa pada tes Barcelona, dengan tim hanya menjalankan satu mobil di setiap harinya.

Sementara itu, pencarian Race Engineer baru untuk Hamilton masih terus berlanjut, dengan spekulasi berkembang sejak pengumuman Adami.

Publikasi Italia Corriere dello Sport melaporkan bahwa Ferrari "Menunggu figur baru tiba, dan tampaknya itu dari McLaren."

Diduga orang tersebut adalah Cedric-Michel Grosjean, yang terakhir menjabat sebagai Lead Trackside Performance Engineer di McLaren, dan bekerja sama erat dengan Oscar Piastri.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Grosjean meninggalkan McLaren pada akhir musim 2025. Saat ini ia sedang "istirahat karier" menurut halaman LinkedIn-nya.

Pria asal Prancis itu menyukai unggahan dari kepala tim Ferrari, Fred Vasseur, yang berbicara tentang mobil balap SF-26 tim tersebut.

Luca Diella, yang saat ini menjabat sebagai Performance Engineer Hamilton, juga disebut-sebut sebagai kandidat potensial untuk mengambil alih kursi Race Engineer.

Komentator Sky Sports F1, David Croft, mengatakan perubahan tersebut "menambah tekanan" pada Hamilton, yang berulang tahun ke-41 awal bulan ini.

“Ini sama sekali bukan kejutan,” kata Croft kepada The F1 Show. “Itu bukanlah hubungan yang akan berjalan ke arah yang positif.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Sulit, bukan? Anda menyatukan orang-orang dan berharap itu berhasil. Perusahaan yang baik, manajer yang baik, mereka menemukan cara untuk mengintegrasikan orang-orang ke dalam tim. Manajer yang buruk menemukan cara untuk tidak mengintegrasikan orang-orang dengan benar dan sayangnya dalam hal ini tidak berhasil.

“Tetapi ini menambah tekanan pada Lewis, sungguh. Dia lebih dari cukup baik untuk mengatasi tekanan itu. Dia lebih dari cukup baik untuk melewatinya dan saya harap dia akan merasa nyaman dengan fakta bahwa dia akan memiliki seorang insinyur yang memiliki hubungan lebih baik dengannya.

“Saya cukup yakin ada seseorang di Ferrari yang akan mengambil peran baru dan naik jabatan dan Lewis pasti sudah mengetahuinya sejak bertahun-tahun sebelumnya.”