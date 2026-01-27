Komentar Pertama Hamilton dan Leclerc soal Ferrari SF-26

Ferrari meluncurkan mobil F1 2026 mereka, SF-26, secara online sebelum Lewis Hamilton dan Charles Leclerc menjalankan mobil tersebut di Fiorano, hari Jumat (23/1) pekan lalu.

Kedua pembalap hanya melakukan sesi singkat dengan mobil, tapi itu sudah cukup untuk memberi penilaian awal soal penantang Scuderia menuju era baru F1 musim ini.

“Rasanya sangat menggembirakan ketika mereka menghidupkan mesin mobil dan Anda merasakan getaran baru mobil itu menjalar ke seluruh tubuh, lalu mereka membuka pintu dan Anda melaju ke Tikungan 1 di mana Anda bisa melihat para Tifosi,” kata Hamilton kepada F1.com.

“Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya biasakan, dan sesuatu yang tidak akan pernah bisa saya lupakan. Tapi hari ini benar-benar tentang terhubung kembali dengan tim, terhubung kembali dengan semangat semua orang yang mengikuti tim ini.

"Ini adalah hari yang membangkitkan kembali semangat Anda. Ini juga mengingatkan saya mengapa saya suka melakukan apa yang saya lakukan dan mengapa saya mencintai olahraga ini.”

Leclerc, yang telah memberikan tekanan pada Ferrari dengan menyatakan bahwa ini adalah "sekarang atau tidak sama sekali" bagi tim untuk menghadirkan paket yang mampu menantang gelar, merasa masih terlalu dini untuk mengatakan apapun dari sisi performa.

“Saya tentu saja menantikan hari ini setiap tahun. Namun, ini adalah hari di mana target utamanya adalah untuk memeriksa apakah semuanya berfungsi dengan baik dan tidak ada masalah besar, yang terjadi hari ini, jadi itu adalah hal yang positif,” jelas pembalap Monako itu.

“Tetapi dalam hal performa, dalam hal perasaan, masih terlalu dini untuk mengatakannya. Kondisinya juga tidak terlalu bagus. Ada banyak kabut, sedikit lintasan basah juga, jadi ini bukan kondisi terbaik untuk menguji mobil untuk pertama kalinya.

"Tapi saya sangat gembira karena sudah banyak pembicaraan dan kerja keras di balik layar untuk mempersiapkan momen itu dan agar mobil tersebut bisa melaju di lintasan secara normal dan untuk pertama kalinya memeriksa sensor-sensor sebenarnya pada mobil untuk melihat apakah mobil tersebut melakukan hal-hal yang kami harapkan."

Hamilton semangat untuk ‘awal baru’

Hamilton shook down Ferrari's 2026 F1 car on Friday

Hamilton bertekad untuk melupakan musim debutnya yang sangat mengecewakan bersama Ferrari saat pembalap Inggris berusia 41 tahun ini memulai musim keduanya bersama tim merah.

“Jika Anda melihat wawancara saya dari tahun-tahun sebelumnya, saya tidak akan pernah mengatakan bahwa saya bersemangat, tetapi saya sangat bersemangat dan saya pikir tidak apa-apa untuk mengatakan itu,” kata Hamilton. “Saya bersemangat untuk awal yang baru.

“Fokusnya adalah untuk mengatur ulang, beristirahat dengan baik – meskipun ini adalah istirahat terpendek yang pernah kami miliki, itu memang yang dibutuhkan – dan saya pikir hanya mempelajari pola baru dan menghilangkan pola lama, serta menyingkirkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi saya atau tidak membawa energi yang tepat, memastikan Anda tampil dengan cara yang benar.

“Jadi saya sangat antusias dengan tes pertama – jelas hari ini kita tidak bisa memacu mobil sepenuhnya, tetapi rasanya keren di Ferrari. Tapi jelas minggu depan kita akan mulai mencoba dan menguji kemampuan mobil generasi baru ini dan melihat apa yang akan ditawarkannya.

“Dan kemudian kita perlu mengetahui apa yang dimiliki orang lain, mobil apa yang mereka miliki, trik apa yang mungkin atau tidak dimiliki orang lain, dan konsep apa saja, dan saya pikir bagi kami, tetap fokus dan berkonsentrasi pada pekerjaan kami.

“Tim merasa segar kembali, dan [ada] begitu banyak kerja keras dari begitu banyak departemen yang berbeda di sini – sungguh luar biasa melihatnya, jadi kami akan memanfaatkan energi ini dan menjalaninya satu hari demi satu hari.”

Hamilton dan Leclerc akan kembali mengemudikan mobil Ferrari untuk musim 2026 minggu ini selama sesi uji coba bersama di Barcelona.