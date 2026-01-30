Tes F1 Barcelona: Mercedes Buat Patokan Baru, McLaren Alami Masalah

Mercedes membuat pertanyaan dengan mencatatkan patokan baru pada hari kedua terakhir tes F1 Barcelona.

Untuk hari kedua beruntun, The Silver Arrows memimpin 1-2 pada hari keempat tes di Circuit de Barcelona-Catalunya, tapi kali ini George Russell yang memimpin.

Russell mencatatkan waktu 1 menit 16,641 detik untuk memecahkan rekor laptime dari tes pertama mobil F1 2026, beberapa jam setelah rekan setimnya Kimi Antonelli menorehkan laptime 1 menit 17,081 detik yang juga mengalahkan waktu tercepat hari Rabu.

Itu juga hari yang produktif bagi Mercedes, yang membukukan total 168 lap di antara kedua pembalapnya pada hari Kamis, yang menegaskan posisi Silver Arrows di tabel jarak tempuh saat mereka mengakhiri waktu trek mereka di Catalunya.

Di posisi ketiga ada Charles Leclerc yang mencatatkan waktu 1 menit 19,128 detik, setelah mengambil alih posisi dari rekan setimnya, Lewis Hamilton, di sesi sore.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Hamilton pulih dari insiden yang menurut rekaman media sosial tidak terlalu berbahaya di awal sesi, dan menyelesaikan 85 lap, sementara ia dan Leclerc mencatatkan total 170 lap untuk Ferrari.

Aston Martin akhirnya debut, McLaren dilanda masalah

Hari Kamis menandai penampilan perdana mobil F1 Aston Martin 2026 yang sangat dinantikan setelah tim Silverstone terlambat tiba di Catalunya

Mobil F1 Aston Martin pertama Adrian Newey, AMR26, akhirnya berada di trek dengan satu jam tersisa dari sesi sore, setelah diterbangkan ke Spanyol dan dikerjakan hingga larut malam pada hari Rabu dan sepanjang hari Kamis.

Dengan balutan warna hitam pekat, AMR26 menyelesaikan beberapa putaran dengan Lance Stroll di kemudi sebelum berhenti di lintasan pada menit-menit terakhir, menyebabkan bendera merah dan mengakhiri hari kedua terakhir dengan dramatis.

Sebelum Aston Martin-nya mogok, Stroll mencatatkan satu putaran tercepat, yaitu 1 menit 46,404 detik, yang membuatnya berada di posisi terbawah klasemen.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

It wasn't a smooth day for McLaren

Setelah memulai program pramusim mereka dengan baik pada hari Rabu, program McLaren pada hari Kamis terganggu oleh masalah sistem bahan bakar yang mempersingkat hari pertama Oscar Piastri dengan MCL40.

"Senang rasanya bisa kembali ke trek, terutama dengan mobil baru. Banyak tantangan baru bagi kami tahun ini di seluruh grid, jadi senang rasanya bisa menghadapi beberapa di antaranya," kata pembalap Australia itu.

"Sayangnya, ada beberapa masalah hari ini. Kami mengalami masalah sistem bahan bakar yang sedikit mempersingkat hari kami, tetapi saya tahu tim bekerja sangat keras untuk memperbaikinya dan membuat kami bisa kembali ke lintasan untuk melakukan sebanyak mungkin putaran besok."

Red Bull absen dari sesi uji coba hari Kamis karena tim tersebut menunggu suku cadang akibat kecelakaan hebat yang dialami Isack Hadjar pada hari Selasa. Tim asal Milton Keynes ini diperkirakan akan melanjutkan program uji coba mereka pada hari Jumat.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Haas juga memilih untuk tidak berpartisipasi pada hari kedua terakhir setelah mengalami dua masalah mekanis pada hari Rabu, sementara Alpine dan Audi memilih untuk menyimpan hari terakhir uji coba mereka untuk hari Jumat.

Williams absen dari seluruh uji coba pembuka setelah gagal merakit mobil FW48 mereka tepat waktu.