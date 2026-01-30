Aston Martin Pertama Rancangan Newey Akhirnya Mengaspal

Mobil F1 2026 Aston Martin akhirnya melakukan penampilan perdananya di trek saat tim akhirnya bergabung dalam tes privat Barcelona pada hari Kamis.

Tim yang berbasis di Silverstone ini mengumumkan pada awal pekan bahwa mereka akan melewatkan setidaknya satu dari tiga hari tes yang diizinkan dalam uji coba pramusim lima hari di Spanyol karena keterlambatan dalam pembuatan mobil 2026 mereka.

Aston akhirnya menerbangkan AMR26 mereka ke bandara Girona pada Rabu (28/1) sore, dan merakit mobil balap baru mereka semalaman di Sirkuit Barcelona-Catalunya.

Mobil tersebut akhirnya keluar dari garasi pada Kamis (29/1) sekitar pukul 5 sore waktu lokal dengan Lance Stroll yang berkendara pada satu jam terakhir sesi, Fernando Alonso mendapat giliran berkendara pada Jumat hari ini.

Penampakan pertama Aston Martin terbaru, yang dibalut dengan livery serba hitam, memperlihatkan sidepod yang sangat agresif dan desain engine cover serta airbox yang menarik.

🚨| FIRST PICTURES OF THE AMR26



Via @SoyMotor pic.twitter.com/pHmebV2sKQ — Ferran West (@FerranWest) January 29, 2026

Ini adalah Aston Martin pertama yang diproduksi oleh desainer F1 legendaris Adrian Newey, yang juga telah mengambil peran sebagai Team Principal untuk musim 2026 mendatang.

Harapan tinggi disematkan pada Aston Martin di awal perubahan aturan F1 mengingat keterlibatan Newey dalam desain dan pembuatan mobil serta fasilitas baru di kampus Silverstone mereka yang canggih.

Aston juga akan menjadi tim pabrikan eksklusif pada tahun 2026 dengan beralih ke unit daya Honda.

Tim tersebut finis di urutan ketujuh pada musim 2025 yang mengecewakan, tetapi berupaya untuk bersaing memperebutkan kejuaraan dunia di tahun-tahun mendatang.

Tahun 2026 akan memberikan gambaran pertama seberapa dekat Aston Martin untuk mencapai ambisi tinggi yang ditetapkan oleh pemilik tim miliarder Kanada, Lawrence Stroll.