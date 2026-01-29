Bagaimana Hamilton Menginspirasi Pelatih Baru Manchester United?

Pelatih sementara Manchester United, Michael Carrick, berulang kali mengutip juara dunia F1 Lewis Hamilton untuk memotivasi para pemainnya.

Carrick menjalani awal yang sempurna sejak ditunjuk sebagai pelatih sementara Manchester United hingga akhir musim, memenangkan dua pertandingan pertamanya melawan rival satu kota Manchester City dan pemimpin klasemen Liga Premier, Arsenal.

Manajer Setan Merah itu mengungkapkan bahwa ia mengambil inspirasi dari juara dunia F1 tujuh kali, Hamilton, yang sering ia kutip untuk memotivasi ruang ganti.

“Saya biasa mengatakan ini kepada para pemain di Middlesbrough sepanjang waktu,” kata Carrick kepada podcast Rio Ferdinand Presents. “Mereka mungkin sudah bosan mendengarnya.

“Saya pernah melihat kutipan dari Lewis Hamilton, sebuah kutipan luar biasa yang mengatakan, ‘Jika saya merasa nyaman di dalam mobil, saya tidak mengemudi cukup cepat.’

“Jangan pernah merasa nyaman karena jika Anda nyaman, Anda tidak cukup berusaha.”

Carrick ingin para pemainnya memiliki mentalitas yang sama dengan Hamilton, yang secara statistik merupakan pembalap F1 paling sukses sepanjang masa.

Pembalap Ferrari itu sejajar dengan legenda Michael Schumacher dengan tujuh gelar juara dunia, tetapi memegang rekor untuk kemenangan balapan (105) dan pole position (104).

Hamilton, fans Arsenal yang ingin mengakuisisi Chelsea

Hamilton mengklaim dirinya adalah fans Arsenal sejak kecil. Tapi pada tahun 2022, ia menjadi bagian dari konsorsium yang gagal memberi rival satu kota The Gunners, Chelsea.

"Ketika saya masih kecil, di dekat rumah saya, saya biasa bermain sepak bola dengan semua anak-anak dan beberapa teman dekat saat itu. Saya benar-benar ingin berbaur. Saya satu-satunya anak berkulit berwarna di sana," jelas Hamilton saat itu.

"Saya tahu semua anak mendukung tim yang berbeda, satu Tottenham Hotspur, satu Manchester United.

"Saya ingat berganti-ganti tim ketika masih kecil dan ketika sampai di rumah, saudara perempuan saya, Sam, memukuli lengan saya beberapa kali, pada dasarnya memukuli saya, sambil berkata 'Kamu harus mendukung Arsenal!’

"Saya ingat saat berusia 5 atau 6 tahun saya menjadi pendukung Arsenal. Tetapi Paman saya, Terry, adalah penggemar berat The Blues, jadi saya telah pergi ke banyak pertandingan bersamanya untuk menonton Arsenal dan Chelsea bermain.

"Pada akhirnya, saya adalah penggemar olahraga -- ini adalah olahraga terbesar di dunia dan Chelsea adalah salah satu klub terbesar di dunia dan paling sukses.

"Ketika saya mendengar tentang kesempatan ini, saya langsung berpikir, 'Wow, ini salah satu kesempatan terbaik untuk menjadi bagian dari sesuatu yang begitu hebat.'"

