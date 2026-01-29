Red Bull Menunggu Suku Cadang Baru untuk Lanjut Tes Barcelona

Program Red Bull untuk tes F1 Barcelona ditunda saat tim menunggu suku cadang tiba.

Itu terjadi setelah kecelakaan parah Isack Hadjar pada hari kedua tes pivat, yang membuat Red Bull kekurangan suku cadang untuk memperbaiki RB22 mereka, seperti dilaporkan jurnalis Belanda Erik van Haren.

Hadjar, yang dipromosikan dari Racing Bulls untuk menjadi rekan satu tim terbaru Max Verstappen di Red Bull, kehilangan kendali atas mobilnya di kondisi licin pada tikungan terakhir dan menabrak tembok pembatas dengan bagian belakang mobil lebih dulu.

Hadjar tidak cedera dalam tabrakan itu, tetapi benturan tersebut menyebabkan kerusakan besar pada bagian belakang RB22-nya dan mempersingkat hari kedua pengujian Red Bull.

Pada Selasa malam, Team Principal Red Bull, Laurent Mekies, mengatakan timnya perlu menilai kerusakan sebelum memutuskan kapan mereka dapat menyelesaikan program pengujian mereka untuk minggu pertama pengujian pramusim.

"Kondisinya sangat sulit sore ini, jadi sangat disayangkan berakhir seperti itu, tetapi itu bagian dari permainan," kata Mekies.

"Kesulitan ini muncul setelah hari yang sangat, sangat positif kemarin dalam hal jumlah putaran yang dapat diselesaikan Isack di dalam mobil, dan dalam hal pembelajaran dan pengembangannya serta umpan baliknya kepada para insinyur.

"Kami akan mencoba yang terbaik untuk memperbaiki mobil dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya."

Red Bull kini berpacu dengan waktu untuk menerima suku cadang baru dan memasangnya ke mobil 2026 mereka agar dapat menyelesaikan hari uji coba ketiga yang diizinkan pada hari terakhir sesi latihan pada hari Jumat.

Haas juga tidak akan beraksi pada hari Kamis setelah mengalami dua masalah mekanis pada hari ketiga uji coba tertutup.

