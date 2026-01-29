Horner Bertemu dengan Presiden FIA di Tengah Rumor Comeback F1

Pertemuan antara mantan bos Red Bull, Christian Horner, dan Presiden FIA, Mohammed Ben Sulayem, memicu spekulasi baru di F1.

Horner, yang dipecat sebagai CEO dan kepala tim Red Bull Juli lalu setelah 20 tahun memimpin tim tersebut, mengunjungi Ben Sulayem di markas FIA di Paris pada hari Rabu.

Pertemuan itu terjadi setelah Alpine mengkonfirmasi bahwa Horner termasuk di antara sekelompok investor yang tertarik untuk membeli saham di tim Enstone, seiring dengan ambisi Horner untuk kembali ke paddock F1.

Foto-foto Horner dan Ben Sulayem yang sedang mengobrol semakin memicu rumor bahwa Horner akan segera kembali ke paddock F1.

Apa yang mungkin dibicarakan?

Isi pasti percakapan antara Horner dan Ben Sulayem tidak diketahui, tetapi keduanya senang pertemuan itu menjadi pengetahuan publik, dengan presiden FIA membagikan foto-foto dari kunjungan tersebut di akun Instagram-nya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Selain ketertarikan Horner dengan Alpine, ada rumor bahwa ia berencana untuk mengajukan tawaran untuk memiliki tim ke-12 di F1.

Menurut reporter Sky Sports News, Craig Slater, pertemuan itu hanya digambarkan sebagai obrolan antar teman.

"Konsorsium Horner telah mendekati pemegang saham Alpine dengan tujuan untuk membeli 24 persen saham Otro Capital. Ia adalah salah satu dari sejumlah pihak yang tertarik," lapor Slater.

"Sepengetahuan saya, Renault Group sebagai pemilik mayoritas memiliki semacam tata kelola atas setiap penjualan. Artinya, mereka harus menyetujui kepada siapa Otro dapat menjual sahamnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Horner berteman dengan Flavio Briatore, jadi saya tidak yakin jika ia masuk, Flavio akan keluar."

“Pertemuannya dengan Mohammed Ben Sulayem hari ini, menurut informasi yang saya terima, lebih merupakan obrolan ramah daripada langkah awal untuk mengajukan tawaran tim ke-12.

"Dia mempertimbangkan itu sebagai jalan potensial, tetapi akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mewujudkannya.

"Membeli tim jauh lebih mahal, tetapi mari kita lihat apakah ada tim yang mengalami sedikit masalah tahun ini dan mungkin ingin meminta bantuan Tuan Horner…"

Alpine mengonfirmasi rumor Horner

Menanggapi spekulasi yang meningkat baru-baru ini, Alpine mengatakan bahwa "bukan rahasia lagi" bahwa pemegang saham minoritas Otro Capital telah mengadakan "pembicaraan awal" untuk menjual sahamnya di tim tersebut.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Dengan pertumbuhan Formula 1 yang terus pesat, valuasi tim telah meningkat dan, tidak mengherankan, telah menyebabkan banyak pihak yang tertarik untuk memasuki olahraga ini," tambah pernyataan Alpine.

"Tim secara teratur didekati dan dihubungi oleh calon investor, terutama mengingat Otro Capital menyatakan telah melakukan pembicaraan penjajakan.

"Pendekatan atau diskusi apa pun dilakukan dengan pemegang saham yang ada, Otro Capital (24%) dan Renault Group (76%), bukan langsung dengan (penasihat eksekutif dan bos tim de facto) Flavio Briatore atau tim."

Horner belum berbicara di depan umum sejak kehilangan pekerjaannya di Red Bull.